14.08.2019 09:20 309

Бывший трейдер «Ак Барса» из Татарстана осужден на 2,5 года условно за манипулирование рынком в особо крупном размере. Это первый в России приговор по этой статье. За пять лет трейдер заработал на незаконных операциях 77 млн рублей.

Кировский районный суд Казани приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно сотрудника местного банка по статье о манипулировании рынком (часть 2 статьи 185 Уголовного кодекса), сообщил во вторник Следственный комитет. По данным следствия, осужденный с 2011-го по 2016 год манипулировал 31 ценной бумагой и заработал на этом 77 млн рублей. Банку и инвестиционной компании при этом был нанесен ущерб более чем на 76 млн рублей. Помимо условного срока, трейдеру запретили на три года заниматься торговлей ценными бумагами.

Речь идет о бывшем трейдере «Ак Барса» Артеме Люлинском, пояснил «Ведомостям» представитель Центробанка. Он добавил, что это первый вынесенный в России приговор о манипулировании рынком. Люлинского также обязали выплатить банку 75 млн рублей по гражданскому иску, отметил собеседник газеты. Он считает, что решение казанского суда – значимое событие в правоприменительной практике по противодействию инсайду и манипулированию и поможет ЦБ оптимизировать подготовку документов, которые регулятор направляет в правоохранительные органы.

Люлинский свою вину не признал. Он просил вынести оправдательный приговор и заявлял, что его методы торговли были обоснованными, пишет «Коммерсантъ». Адвокат Люлинского заявил, что будет обжаловать решение районного суда.

Впервые о нарушениях со стороны Люлинского Банк России сообщил в июле 2017 года. Тогда речь шла только об операциях с акциями «Нижнекамскнефтехима» с использованием инсайдерской информации 2015 года. Но уже в октябре того же года ЦБ рассказал о продолжительном манипулировании 31 ценной бумагой со стороны трейдера: Люлинский покупал акции на бирже по рыночным ценам с личного брокерского счета, затем вновь выставлял на продажу по более высокой цене и выкупал их у себя же с рабочего счета. С 2011 года Люлинский провел почти 500 таких сделок, среди бумаг были акции «Газпрома», Сбербанка и ВТБ. Так как размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и ненадолго, пояснял директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Максимальный срок наказания по статье о манипулировании рынком – семь лет лишения свободы. Уголовная ответственность за нарушения при торговле ценными бумагами в России появилась в 2010 году, но до сих пор такие дела – редкое явление в судебной практике, заявил «Ведомостям» управляющий партнер ЕМПП Сергей Егоров. Он указал, что случаи манипулирования рынком – не массовые и их не так много. Кроме того, СК зачастую квалифицирует такие дела как мошенничество, говорит эксперт. Такие дела, по его словам, легче довести до суда. «Как правило, следствие предпочитает работать только с теми делами, где видит положительную судебную перспективу, а с этим в делах по манипулированию большие проблемы», — подтверждает партнер FMG Group Михаил Фаткин.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

