14.08.2019 09:30 322

Для обновления общественного транспорта в городах госкорпорация "ВЭБ.РФ" намерена просить у председателя правительства средства из Фонда национального благосостояния.

Глава кабинета министров на встрече с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым обсудил вопросы участия института развития в поддержке инвестиционных проектов в сфере градостроительства и развития городской среды. Он вспомнил, как недавно в Туле общался с архитекторами и представителями строительной отрасли о развитии городских пространств. В госкорпорации с приходом нового руководства это направление работы сделали одним из приоритетных, вкладывая не только финансовые ресурсы, но и интеллектуальные.

Новое законодательство по "ВЭБ.РФ" в части функций и координации работы позволяет институту развития совершенно иначе подходить к вопросам городского развития, сказал его руководитель. Госкорпорация определила 100 городов страны, чьи команды по управлению городской экономикой пройдут обучение. "Отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из этой сотни, — добавил Шувалов. — Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах. А это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства".

В рамках так называемых бизнес-миссий в различных городах команды "ВЭБ.РФ" проверяют предлагаемые местными властями городские проекты. "И затем наши бизнес-подразделения эти проекты берут в разработку, — объяснил Игорь Шувалов механизм работы. — Мы договариваемся, что в течение определенного времени будут подписаны кредитные соглашения, для того чтобы проект пошел". Такие соглашения уже готовятся с Ульяновском и Нижним Новгородом.

Госкорпорация определила 100 городов страны, чьи команды по управлению городской экономикой пройдут обучение

"В целом работа идет очень интересно, слаженно", — заверил глава госкорпорации. При этом выстроено активное взаимодействие с министерством экономического развития, которое тоже занимается вопросами урбанистики и городского развития. "А с министерством финансов мы, например, сейчас работаем по обновлению общественного городского транспорта при партнерстве с такими крупными организациями, как Трансмашхолдинг и "Синара", — рассказал Шувалов. Для распространения проекта на большее количество городов институт развития намерен просить у премьер-министра поддержки, чтобы задействовать средства Фонда национального благосостояния.

О важности благоустройства городского пространства говорит тот факт, что эта тема интересует большое количество людей. "Мы понимаем, что люди, которые живут в городах — особенно не в столицах, даже не в столицах регионов, а в небольших городах, — хотят, чтобы их жизнь по комфорту хоть как-то приближалась к современной жизни в крупнейших городах нашей страны", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В советский период градостроительная политика не была идеальной, а когда не стало страны, вообще перестала работать, поскольку изменились требования и хозяйственные условия. Теперь необходимо создавать новую, готовить современные команды.

- Поэтому нужно помогать нашим регионам и отдельным городам формировать компетенции и набирать людей, которые готовы этим заниматься. Кто-то, конечно, может приехать и из столиц, но вообще нужно опираться на местные силы, готовить их, — считает премьер-министр.

Между тем

- Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения был одобрен кабмином на заседании 8 августа. Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Кроме того, на покрытие аналогичных расходов более 1,78 миллиарда рублей предусмотрены для министерства обороны и более 2,3 миллиарда рублей — для МЧС.

Владимир КУЗЬМИН

