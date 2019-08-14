14.08.2019 09:50 378

Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк российской оборонной промышленности, засекретил бухгалтерские счета, отвечающие за денежные средства и драгоценные металлы. "Ъ" смог их реконструировать и обнаружить, что в банке за три месяца появилось более 8 тонн золота. В банковской системе сопоставимые запасы есть только у Сбербанка и ВТБ. Эксперты полагают, что накладывать гриф секретности на эти счета не имеет смысла, однако такое золото может использоваться во внешнеторговых расчетах.

Оборотная ведомость Промсвязьбанка за апрель—июнь, которая отсутствовала на сайте ЦБ несколько месяцев, обнародована с изъятиями. В ней появился новый счет (20999), который ранее нигде не фигурировал и не существует в официальном бухгалтерском учете. Он агрегирует счета 202–204, которые призваны отражать денежные средства банка и вложения в драгоценные металлы. Фактически банк засекретил остатки по конкретным счетам, но привел их общую сумму. Не исключено, что основной целью сокрытия информации были счета по учету золота, а не денежных средств Промсвязьбанка, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Ранее закрытая отчетность Промсвязьбанка была реконструирована на основе данных ЦБ о балансовых показателях всей банковской системы (см. "Ъ" от 3 июля ). Опубликованная отчетность Промсвязьбанка подтверждает корректность проведенных ранее расчетов. Точно таким же образом удалось отделить денежные средства банка на новом счете от драгоценных металлов. Так, если на 1 апреля, когда отчетность еще не была закрыта, вложения Промсвязьбанка в драгоценные металлы оценивались в 368 млн руб., то по состоянию на 1 мая (с этой даты появился агрегированный счет) они выросли до 13,38 млрд руб., а на 1 июля — до 23,9 млрд руб. В золотом эквиваленте за квартал эти вложения выросли на 8,2 тонны, до 8,34 тонны.

В последние три года у Промсвязьбанка не было столь существенных объемов золота. При этом сопоставимый рост запасов драгметалла во втором квартале, согласно опубликованной отчетности, наблюдается только у двух основных игроков на этом рынке — ВТБ (на 15,3 тонны, до 26,3 тонны) и Сбербанка (на 6,1 тонны, до 9,7 тонны). В Промсвязьбанке отказались от комментариев. В ВТБ пояснили, что рост объемов золота на балансе банка носит сезонный характер: основной объем добычи приходится на летние месяцы. В Сбербанке отказались от комментариев.

«Довольно странно секретить что-то на уровне стандартных счетов, которые есть во всех банках, из которых все равно определенных выводов сделать нельзя,— отмечает старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов.— Да еще таким образом, что это только больше внимания привлекает». Новация в раскрытии отчетности дополнительно снижает прозрачность операций с драгоценными металлами и Промсвязьбанка, и банков, не публикующих отчетность, например Еврофинанс Моснарбанка, отмечает директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По его мнению, возможно, такая необходимость «связана с более активным использованием золота во внешнеторговых расчетах». Один из контрагентов Промсвязьбанка на условиях анонимности заявил, что версия с иностранным золотом выглядит правдоподобно.

Покупки крупных партий золота могут приводить к сильным колебаниям цены, поэтому для них лучше подходят внебиржевые операции. Нередко продавцами золота в таких случаях выступают коммерческие банки, центральные банки или валютные фонды. При этом, по данным WGC, в первом полугодии центральные банки выступали преимущественно как покупатели драгоценного металла, приобретя свыше 374 тонн золота. Активно наращивали вложения в золото и биржевые фонды (ETF): по данным Bloomberg, за полугодие они приобрели 94 тонны. Впрочем, по данным WGC в первом полугодии продавали золото центральные банки Узбекистана (3,7 тонны), Германии (3 тонны), Таджикистана (1,8 тонны). Кроме того, по данным агентства Bloomberg, за второй квартал Венесуэла продала около 24 тонн золота.

Виталий СОЛДАТСКИХ, Виталий ГАЙДАЕВ

