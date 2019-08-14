14.08.2019 10:10 452

Переход с 1 июля на новую систему финансирования долевого строительства не привел, как ожидалось, к заметному росту цен на недвижимость. Что будет осенью с началом традиционного сезона активности, "Российская газета — Неделя" спросила у экспертов.

Переход на эскроу-счета пока произошел только формально, констатирует Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум". Застройщики, чьи проекты построены на 30 процентов и распроданы на 10 процентов, продолжают работать по старым правилам. Именно этим можно объяснить тот факт, что после 1 июля на рынке не случилось глобальных изменений и роста цен.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в июле продолжала незначительно повышаться, но это было связано преимущественно с повышением стадии строительной готовности объектов. Диапазон роста варьировался от 1 до 2 процентов, что в целом соответствует динамике последних месяцев, отмечает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group.

По его мнению, пока еще вообще рано говорить о том, что в жилищно-строительной отрасли состоялся переход на эскроу-счета. "Действительно, такие объекты появились в продаже, но их доля пока незначительна, поэтому общая ситуация на рынке еще не зависит от ценовой политики их девелоперов", — уточняет Игнахин.

Возможно, нынешний уровень цен удерживается благодаря тому, что в следующие 1,5-2 года на рынке будут одномоментно присутствовать проекты, квартиры в которых продаются по договорам долевого участия и через эскроу-счета, полагает Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101". Однако и более простое объяснение кажется вполне вероятным: цену любого товара определяет рынок и, в частности, готовность покупателя платить, добавляет Цветов.

Считается, что в сентябре на рынке недвижимости начинается высокий сезон и активизируется спрос. Но в нынешнем году такого может не произойти, и это опять же станет барьером для дальнейшего роста цен на квадратные метры, полагают эксперты. "Активность покупателей заметно подогревалась в конце прошлого и начале нынешнего года. Спрос, который в обычных условиях пришелся бы на осень, был во многом реализован раньше", — комментирует руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.

Прошлой осенью основным катализатором было повышение ипотечных ставок после того, как они летом 2018 года опустились до исторических минимумов — около 9,5 процента, напоминает Репченко. После двух раундов повышения ключевой ставки ЦБ ставки по ипотеке выросли на 1-1,5 процентного пункта. Люди торопились купить квартиру, пока ставки не повысились сильнее. В начале 2019 года главную роль в активизации спроса играло ожидание перехода на эскроу-счета, поскольку застройщики пугали покупателей ростом цен на недвижимость после 1 июля.

Сейчас факторов, которые могли бы существенно подогреть спрос, не наблюдается. В этих условиях цены на недвижимость расти не могут.

Юлия КРИВОШАПКО