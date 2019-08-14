14.08.2019 11:00 329

Рубль дешевеет утром среды после существенного роста накануне, и против него как валюты ЕМ-сегмента играет слабая китайская статистика, напомнившая о негативных последствиях торговой войны между США и КНР, которые вряд ли исчезнут даже после отсрочки Вашингтоном новых пошлин против Пекина.

Против рубля по-прежнему играет волатильный фактор второй половина лета — обратная конвертация нерезидентами полученных рублевых дивидендов, — но поддержкой может выступать стартующий уже завтра налоговый период.

К 10.25 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,23, и российская валюта теряет почти полпроцента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Накануне же рубль дорожал до 64,88, а завершил сессию на отметке 64,93 за доллар благодаря решению США отсрочить введение 10-процентных тарифов на ряд китайских товаров до 15 декабря, тогда как они должны были вступить в силу уже в следующем месяце.

В паре с евро рубль к 10.25 МСК был у отметки 72,94, и здесь рубль теряет более полпроцента стоимости.

Аналогичную динамику на форексе показывает большинство ЕМ-валют, а нефть теряет порядка одного процента после слабой китайской статистики.

В июле рост промпроизводства КНР замедлился до 4,8% г/г против прогноза в 5,8%, а рост розничных продаж составил 7,6% г/г при прогнозе 8,6%. В прошлом месяце аналогичные показатели составили 6,3% и 9,8% соответственно.

Сегодня в фокусе внимания локального рынка размещение 6-летней ОФЗ 26229 в объеме 20 миллиардов рублей, которое может показать реакцию иностранных инвесторов на решение агентства Fitch повысить рейтинг России, а также на смягчение тарифной политики США.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ