14.08.2019 13:00 317

Сбербанк утверждает, что на рынке потребкредитования нет признаков созревания пузыря. Исследование банка показало, что люди берут кредиты на повышение качества жизни, а не для того, чтобы свести концы с концами. Таким образом, крупнейший госбанк встал на сторону ЦБ в споре с министром Максимом Орешкиным.

Исследование Сбербанка не подтвердило опасения о возможном образовании пузыря на рынке потребительских кредитов, сообщила в среду пресс-служба госбанка. Проект «СберДанные» проанализировал сведения Сбербанка, Банка России, Росстат и кредитных бюро и не увидел подтверждения большинству опасений, следует из документа, который получил Forbes.

Сбербанк признает, что задолженность населения перед банками растет быстрыми темпами: в прошлом году долг вырос на 22,4%, в том числе на жилищным кредитам на 23,3%, а по неипотечными – на 21,8%. В январе-мае 2019-го прирост кредитов населению составил еще 8,1% (около 19% в сравнении с тем же периодом 2018-го). В то же время Сбербанк отмечает в исследовании, что этот рост носит носит объективный характер и пока довольно далек от исчерпания. Хотя осторожный подход не повредит, признает крупнейший по размеру розничного кредитного портфеля банк данные рейтингового агентства Raex).

Почему растут кредиты

Важнейшим фактором роста кредитования Сбербанк назвал повышение номинальных зарплат, «особенно самых маленьких», в 2017-2018 годах. По данным банка, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 000 рублей, в 2018-м выросла на 42%. Это, наряду со снижением стоимости обслуживания кредита из-за падения ставок и увеличения сроков, стало «мощными, но разовыми» факторами, пишет банк. В прошлом году около 17% ипотечных и 14% потребительских кредитов были связаны с рефинансированием.

Сбербанк заметил также, что люди в последние два года брали кредиты не для того, чтобы свести концы с концами, а чтобы улучшить качество жизни — на ремонт, покупку товаров длительного спроса (бытовая техника, одежда), обслуживание автомобиля, а также на туризм и отдых.

Нет причин и для опасений из-за увеличения средней суммы кредита, считают эксперты Сбербанка: цифра растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением Центробанка, а не больших долгов заемщиков. Кроме того, высок уровень досрочных погашений: средний платеж по ипотеке в Сбербанке в 4 раза выше планового платежа, а по потребкредитам – в 2,3 раза, пишет банк. Он отмечает, что в 2017-2018 году уровень досрочного погашения потребительских кредитов существенно вырос.

Есть ли угроза пузыря

Cреди угроз стабильности рынка Сбербанк назвал микрофинансовые организации (МФО), в которые из банковской системы перешли мелкие и дорогие кредиты. По оценке банка, там сосредоточены менее 4% всего портфеля. «В этом не вполне прозрачном и слабо регулируемом секторе растет доля заемщиков с большим числом кредитов, процветает выдача кредитов заемщикам с просрочкой более 90 дней», — говорится в исследовании.

В остальном Сбербанк уверяет, что все банковские метрики качества кредитов и оценки бюро кредитных историй находятся на исторически высоких уровнях. Специалисты уже заметили первые признаки снижения потребительского кредитования, но ипотека, считают они, неизбежно продолжит расти: «Останавливать рост вредно и для заемщиков, и для банков, и для экономики».

ЦБ получил союзника

Сбербанк встал на сторону главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая с июня спорит об угрозах роста потребительского кредитования с министром экономического развития Максимом Орешкиным. На Петербургском международном экономическом форуме Орешкин заявил , что наибольший риск рецессии в России несет как раз пузырь необеспеченных потребительских кредитов. Набиуллина признала, что кредитование растет слишком быстро, но рисков в этом не увидела и призвала правительство заняться повышением доходов населения.

В конце июня ЦБ в докладе указал , что без потребкредитов рост ВВП в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля. Орешкин не согласился: «Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше». В июле Орешкин вновь заявил , что проблема к 2021 году «в любом случае взорвется». Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения. Набиуллина в июле призывала проводить структурные реформы и улучшать инвестиционный климат вместо того, чтобы искать проблему в кредитовании физлиц.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

