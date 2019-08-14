14.08.2019 15:00 263

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова по делу о хищении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — сказала судья. Абызов останется под арестом до 25 октября.

В июле тот же суд продлил арест предполагаемым соучастникам экс-министра — его деловому партнеру Николаю Степанову и директору по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галине Фрайденберг.

Адвокаты обвиняемых настаивали на том, что ранее удовлетворенное ходатайство следствия немотивированно. По словам защитников, якобы пострадавшая от действий организованной группы лиц организация не пытается оспорить в суде нанесенный ей вред, что свидетельствует о фальсификации уголовного преследования.

Дело Абызова

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал Абызова по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей. В данный момент обвиняемый находится в СИЗО, а мера пресечения в его отношении продлевалась до 25 июля.

Экс-министру вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащих ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.