15.08.2019 08:00 789

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты".

- К концу основной торговой сессии в среду курс рубля находился около 66 рублей за доллар, а евро поднимался до 73,6 рублей, довольно быстро вернув обратно большую часть завоеванных накануне уровней.

Несмотря на то, что китайская и американская стороны продолжают сигнализировать о готовности к переговорам, рынки уже слабо верят в прогресс. Так что всплеск оптимизма оказался весьма кратковременным.

Укрепление американских индексов не получило развития: после первоначального рывка они остановились, а в среду в течение дня вновь начали сползать. В итоге, американские рынки вернули обратно около 70 процентов от первоначального двухпроцентного скачка.

Австралийский доллар — отличный индикатор настроений инвесторов в отношении Китая — уже и вовсе обновляет минимумы с прошлой недели. Подобная реакция рынков весьма показательна, поскольку иллюстрирует повышение уровня настороженности инвесторов. Судя по всему, игроки не уверены в том, что новый раунд переговоров будет более полезным, чем множество предыдущих. До этого раз за разом ситуация только ухудшалась, равномерно изменяясь в диапазоне от отсрочки тарифов до введения новых санкций.

Проще говоря, хребет роста рубля выглядит окончательно сломленным, а позитивные новости воспринимаются в качестве хорошей возможности продать российскую валюту на росте. Это очень важное изменение в динамике пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" вблизи уровней сопротивления, откуда до этого российская валюта быстро разворачивалась к снижению.

Ценовыми ориентирами могут стать уровни 74 рубля за евро и 66 рублей за доллар. Выход выше этих отметок может стать признаком окончательной капитуляции российской валюты, что ускорит ее снижение по направлению к 70 рублям за доллар и 77 рублям за евро на конец года.

Роман МАРКЕЛОВ

