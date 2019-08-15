15.08.2019 08:20 352

Власти Кузбасса, где на каждого жителя приходится почти 98 тысяч рублей кредитного долга, предлагают запретить выдачу микрозаймов и их рекламу в местах массового скопления людей.

Выйти с соответствующей законодательной инициативой в Госдуму РФ регион заставила тревожная тенденция. Если в 2017 году жители области задолжали по кредитам почти 142 миллиарда рублей, то сегодня — уже более 261 миллиарда. И, судя по всему, долги будут расти.

По данным Банка России, объем потребительских кредитов, выданных жителям Кемеровской области в первой половине 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21 процент, составив 104,3 миллиарда рублей. А микрозаймы, которые можно оформить по одному паспорту, без поручителей и учета кредитной истории, сегодня предлагают на каждом углу.

- В результате многие принимают спонтанные решения — совершают покупки в кредит, получают "быстрые и легкие" деньги, не оценив всех рисков, — отмечает замгубернатора области по экономическому развитию Константин Венгер. — И так называемых "профессиональных заемщиков", которые обслуживают не один, а с разу несколько кредитов, постоянно перекредитовываясь, становится все больше. Это вызывает серьезные опасения. Чтобы изменить ситуацию, мы предложили внести изменения в федеральный закон о микрофинансовых организациях: наложить запрет на распространение рекламы и выдачу микрозаймов на вокзалах, остановках, в аэропортах, торговых центрах и других людных местах.

Кузбасские власти направили запросы в другие регионы страны, и законодательную инициативу уже поддержали в Новосибирской, Томской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Приморском и Хабаровском краях. А Красноярский край выступил со своим жестким предложением: категорически запретить микрофинансовым организациям оказывать свои услуги в палатках и ларьках. В крае считают, что деятельность по оформлению любых займов следует вести исключительно в капитальных зданиях, оборудованных вентиляцией и сигнализацией. Это должно дисциплинировать участников рынка.

Тем временем в Кузбассе продолжают борьбу с закредитованностью населения, растущей как снежный ком.

- Мы отслеживаем все микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы, не входящие в государственный реестр, и сообщаем о них в правоохранительные органы и ЦБ РФ, — продолжает Константин Венгер. — Убираем навязчивую рекламу микрозаймов из подъездов, с улиц, из городского транспорта и остановочных павильонов. Но она появляется снова и снова.

Активности займодателей, расклеивающих саморекламу на столбах и заборах, пытаются противодействовать, проводя разъяснительную работу среди потенциальных заемщиков. В городах и районах жителям рассказывают, как оценить свои финансовые возможности и определить оптимальный уровень кредитной нагрузки. Согласованность действий всех участников системы финансового просвещения обеспечивает координационный совет. В регионе, заключившем соглашение с минфином и Центробанком РФ, разработана и воплощается в жизнь большая программа повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности. Она охватывает все более широкие слои населения — от дошкольников до пенсионеров. Но результатов пока не видно.

К слову, летнюю школу волонтеров организовали местные активисты Общероссийского народного фронта. На базе женской гимназии прошли обучение 50 старшеклассников, желающих помочь землякам стать финансово грамотными. Со школьниками работали преподаватели экономического вуза и сотрудники финансовых организаций. Защитив проекты, волонтеры получили сертификаты.

Юлия ПОТАПОВА, (Кемерово)

