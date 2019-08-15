15.08.2019 09:00 329

В России готовят к запуску цифровую платформу для сбора и отработки жалоб предпринимателей на незаконные, по их мнению, действия со стороны правоохранительных органов. В пилотном режиме электронный ресурс должен заработать в ноябре — на месяц раньше запланированного срока, рассказали "Российской газете" в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), при участии которого реализуется проект.

Создать цифровую платформу для приема жалоб бизнеса поручил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. "С ее помощью у предпринимателей появится дополнительная возможность сообщить о фактах незаконного давления или попытках отъема собственности", — уточнял глава государства.

Подавать обращения через электронный ресурс смогут только предприниматели, и исключительно по вопросам, связанным с неправомерными действиями правоохранительных органов, влияющими на условия ведения бизнеса конкретной компании, пояснила "Российской газете" генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Соответствие жалобы критериям будет проверяться в автоматическом режиме. Затем обращения будут поступать на экспертизу специалистам цифровой платформы. Они смогут проверить корректность заполненных данных, запросить у заявителей дополнительную информацию или недостающие документы. "Независимо от того, в какой сфере и где территориально в России предприниматель ведет свой бизнес, у него будет возможность не выходя из дома сообщить о своей проблеме", — уточнила Чупшева.

В пилотном режиме платформа будет тестироваться на одном ведомстве — Министерстве внутренних дел (МВД), так что сразу после запуска ресурса бизнесмены смогут направлять обращения только туда. В перспективе к работе подключатся и другие силовые ведомства: ФСБ, Генпрокуратура, Следственный комитет.

Регламент рассмотрения обращений, поступивших через цифровую платформу в МВД, уже готов. Сейчас он проходит согласование. Предполагается, что на рассмотрение жалоб предпринимателей будет отводиться не больше 20 дней с момента поступления обращения в личный кабинет.

В исключительных случаях срок может быть продлен до 30 дней. Если по результатам рассмотрения обращений обнаружится, что полицейские, общаясь с предпринимателем, действительно превысили свои полномочия, это будет поводом для служебной проверки.

Независимо от того, в какой сфере и где территориально предприниматель ведет свой бизнес, сообщить о своей проблеме он сможет не выходя из дома

Контролировать рассмотрение своего вопроса будут сами предприниматели. Если автор обращения сочтет, что его проблема не решена должным образом, он сможет опровергнуть ответ назначенного системой исполнителя (для этого достаточно будет установить специальный статус жалобы в личном кабинете).

С помощью цифровой платформы предприниматели при желании смогут направлять жалобы не только в силовые ведомства, но также в деловые объединения. В частности, в Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловую Россию", "ОПОРУ", Торгово-промышленную палату, а также бизнес-омбудсмену для получения независимой оценки ситуации.

"Для представителей деловых объединений в системе предусмотрены личные кабинеты, где они смогут как ознакомиться с обращением предпринимателя, так и дать свою оценку и рекомендации", — уточнила Светлана Чупшева.

Оператором электронного ресурса будет специально созданная автономная некоммерческая организация — "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". Она уже зарегистрирована, ее возглавила Элина Сидоренко.

Юлия КРИВОШАПКО

