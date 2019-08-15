15.08.2019 09:20 283

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) подала заявление о взыскании убытков в размере 5,2 миллиарда рублей с трех бывших руководителей АО АКБ "Русский трастовый банк", говорится в сообщении агентства.

В заявлении, которое направлено в арбитражный суд Москвы, в качестве ответчиков выступают бывшие председатель правления кредитной организации Сергей Михеев, члены правления Наталья Горская и Оксана Малкина.

Арбитражный суд Москвы 2 ноября 2016 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом АКБ "Русский трастовый банк". Конкурсным управляющим банка было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Регулятор 16 августа 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского трастового банка. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ тогда сообщил, что "при неудовлетворительном качестве активов АКБ "Русский трастовый банк" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности".

По величине активов АКБ "Русский трастовый банк" на 1 августа 2016 года занимал 262 место в банковской системе РФ.