15.08.2019 09:50 570

Министерство юстиции России предупредило граждан о новом виде телефонного мошенничества: гражданам сообщают, что они якобы стали потерпевшими по уголовному делу и получили право на бесплатного адвоката.

Обман проходит в два этапа. Сначала звонит некто, представляющийся сотрудником Минюста, МВД, Следственного комитета и т.п., и сообщает, что гражданин попал в списки потерпевших по какому-то очень большому уголовному делу. Это хорошая новость: так как человеку обещают в перспективе компенсации. Надо только написать заявление в официальные инстанции с просьбой предоставить бесплатного адвоката. На первом этапе гражданин никаких финансовых потерь не несет, а только удивляется странному звонку.

Как рассказал один из граждан, попавших в "счастливчики", он живет в Хабаровске. Однажды зимой ему позвонил человек, представившийся капитаном юстиции из Москвы. Вежливо помог составить заявление на имя какого-то советника юстиции и назвал адрес, куда направить обращение.

"После разговора у меня возникли вопросы, а почему Москва? — рассказывает гражданин. — Если заведено масштабное уголовное дело, почему со мной не связались из регионального отдела юстиции?"

По версии мошенников, в списки потерпевших гражданин попал, купив какие-нибудь товары, например биологически активные добавки. На втором этапе человеку звонит уже "бесплатный адвокат", якобы назначенный государством, и под каким-нибудь предлогом выманивает деньги.

В Минюст поступило несколько тысяч заявлений от "потерпевших" по несуществующим уголовным делам о предоставлении бесплатного адвоката

Чтобы обезопасить себя, надо соблюдать главный принцип: никаких денег бесплатным адвокатам. Хотят помочь и заплатить, пусть помогают и платят.

Как сообщили в Минюсте, в ведомство поступило несколько тысяч заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Но никаких уголовных дел не существовало.

"По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания, — рассказывают в Минюсте. — Также, по имеющимся данным, мошенники с использованием технологических возможностей изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста России. Территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генпрокуратуры".

В ведомстве официально заявляют: "Лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные обязанности". Также стоит запомнить, что потерпевшим по уголовным делам адвокатов от государства не предоставляют.



"Защитник может назначаться государством только подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, — подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Предоставление адвоката потерпевшим по уголовным делам Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено. При этом у потерпевших есть определенные процессуальные гарантии, защиту прав потерпевших осуществляют органы следствия и прокуратуры. В целом сейчас активно развивается система бесплатной юридической помощи — как государственной, так и негосударственной, и это одно из ключевых направлений деятельности Ассоциации юристов России. Однако ни одна программа бесплатной правовой помощи не предусматривает обзвона граждан с настойчивыми предложениями бесплатной правовой помощи. Если вам поступил подобный звонок, это уже знак, чтобы насторожиться. Порядок получения такой помощи и адреса, где ее можно получить, необходимо узнавать из официальных источников".

Владислав КУЛИКОВ

