15.08.2019 10:10 373

Бывший председатель правления ПАО «Коммерческий банк «Москва» Игорь Сиротинин подал жалобу на решение Арбитража Москвы, который отклонил иск о признании незаконным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве у организации лицензии, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение столичного арбитража от 8 июля. Суд тогда посчитал, что Банк России при принятии решения об отзыве у ПАО КБ «Москва» лицензии на осуществление банковских операций действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий.

Регулятор 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

Такое решение было принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также ЦБ сообщил о нарушениях в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По информации регулятора, во втором квартале прошлого года объем осуществлявшихся банком «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Как считает ЦБ РФ, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности».

Столичный арбитраж 27 февраля по заявлению ЦБ РФ вынес решение о принудительной ликвидации банка «Москва».

Банк «Москва» является участником системы страхования вкладов.