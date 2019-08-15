15.08.2019 10:20 379

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК). Оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты.

Опрос проводился летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав местного населения.

В ходе исследования было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?»

Расхождение желаемого с действительным

Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы — почти 100 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. руб., в Хабаровске — 75 тыс. руб.

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).

Во всех городах, кроме столицы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты, следует из базы данных показателей муниципальных образований Росстата. Самый сильный разрыв в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе, где средняя начисленная зарплата работников организаций в месяц почти в два раза ниже той, которую респонденты сочли справедливой (см. инфографику). Показатели Росстата включают НДФЛ в 13%, то есть разрыв в «чистых» желаемых и официальных зарплатах будет еще больше.

Медиана справедливой зарплаты

Медианное значение оценки справедливой зарплаты составило 50 тыс. руб., то есть 50% респондентов назвали размер выше, а 50% — ниже этого значения, следует из результатов опроса.

Наиболее высокое значение медианы зафиксировано в Москве (74 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (60 тыс.), наиболее низкое — в Астрахани, Барнауле, Волгограде, Липецке и Ульяновске. Во всех этих городах медиана оценки справедливой зарплаты составила 45 тыс. руб.

По данным Росстата, медиана зарплаты по стране намного меньше — 34,3 тыс. руб. Медиана значительно ниже средней зарплаты по стране и более приближена к реальной зарплате значительной части населения. Это объясняется тем, что высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты, но практически не влияют на значение медианы.

Влияние возраста и дохода

Оценки достойной зарплаты различаются по социально-демографическим группам. Мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тыс. руб., женщины — в 64,2 тыс. руб.

Чем старше респонденты, тем более высокий уровень зарплаты они называли справедливым. Участники опроса в возрасте 18–30 лет оценили справедливую зарплату в среднем в 56,2 тыс. руб., от 30 и до 40 лет — 65,3 тыс. руб., после 40 лет оценка достойной оплаты труда не опускалась ниже 67 тыс. руб.

Респонденты, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. руб. Чем выше самооценка уровня дохода, то есть чем больше люди могут себе позволить купить, тем выше уровень зарплаты они называли. Участники опроса, заявившие, что могут приобрести бытовую технику, но на покупку автомобиля средств нет, считают достойной зарплату в 68,6 тыс. руб. Наивысшие оценки характерны для наиболее обеспеченных россиян, способных делать крупные приобретения, например купить квартиру. В этой группе средняя оценка справедливой зарплаты составляет 78 тыс. руб. в месяц.

В целом по стране размер средней номинальной начисленной зарплаты за первое полугодие 2019 года составил 46,3 тыс. руб., следует из данных Росстата. Самое высокое значение с начала текущего года была зафиксировано в июне — 49,8 тыс. руб. Госстатистика учитывает оплату труда только на крупных и средних предприятиях. Малые, микропредприятия и ИП, а также неформальный сектор в учет не берутся.

Юлия СТАРОСТИНА, Дада ЛИНДЕЛЛ

При участии: Анастасия АНТИПОВА, Дамир ЯНАЕВ