15.08.2019 10:30 433

В Казани начался процесс по уголовному делу бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Ему предъявляют злоупотребление полномочиями, в результате которого банк недосчитался 53 млрд руб. и не смог исполнять свои обязательства перед кредиторами. На первом заседании прокуратура успела зачитать лишь часть обвинения. Процесс будет продолжен осенью. Пока суд продлил домашний арест господина Мусина до января следующего года. Также было отклонено ходатайство защиты банкира о переводе рассмотрения дела в закрытый режим.

В среду Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Роберта Мусина, который является одним из основателей и бенефициаром Татфондбанка (в прошлом одного из крупнейших банков Татарстана), а с 2016 года возглавлял его правление. Перед началом заседания суд пикетировали пострадавшие вкладчики банка. Они возмущались тем, что господин Мусин «страдает» под домашним арестом в квартире площадью 550 кв. м. и до сих пор является депутатом Госсовета республики от «Единой России».

Роберт Мусин пришел в суд в сопровождении своего адвоката Алексея Клюкина и полицейского. «Посмотрите на него! Идет уверенной походкой! Как король!» — кричала ему вслед одна из протестующих. Впрочем, другая вкладчица посчитала, что банкир стал «плохо выглядеть». «Он остался с деньгами! И государство обворовал, и людей!» — возразила ей первая женщина.

В зал заседания все желающие не поместились. Часть слушателей остались стоять в двери. Роберта Мусина и его представителя посадили за отдельный стол. При этом вкладчики предлагали посадить бывшего банкира в «аквариум», чтобы в зале стало больше места. На судебном заседании также присутствовали представители Центробанка и Агентства по страхованию вкладов — последнее, выполняющее функции конкурсного управляющего Татфондбанка, признано пострадавшим от действий Роберта Мусина.

На первом заседании судья Наиль Камалетдинов продлил домашний арест бывшего банкира до 4 января 2020 года. Против этого не возражал и сам господин Мусин. Однако его защита ходатайствовала перевести весь процесс в закрытый режим. Бывший банкир опасается, что на заседаниях может быть разглашена «банковская, коммерческая и, возможно, государственная тайна». Суд в удовлетворении этой просьбы отказал.

После этого прокуратура начала зачитывать обвинение. Гособвинители огласили его лишь по одному из шести эпизодов вменяемых преступлений, связанному с выдачей необеспеченных кредитов ООО «Бытовая электроника» и группе компаний DOMO. Эта сеть магазинов была связана с господином Мусиным. Обвинение считает, что экс-банкир кредитовал торговую сеть, чтобы получить собственную выгоду, однако впоследствии она была признана банкротом. В итоге 18,6 млрд руб. так и не были возвращены банку.

Совокупный ущерб от действий господина Мусина по всем эпизодам оценивается в 53 млрд руб. В материалах дела также говорится о выводе залогов по кредитным договорам на сумму 20,5 млрд руб. Кредиты получили крупнейшие татарстанские компании, такие как АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ПСО «Казань», Госжилфонд при президенте Татарстана. Также господина Мусина обвиняют в уступке прав требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд руб. в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка. Кроме того, в деле говорится о получении Татфондбанком кредита в ЦБ в размере 3,1 млрд руб. на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Напомним, проблемы у Татфондбанка начались в конце 2016 года. Тогда Центробанк ввел временную администрацию в банке, а самого господина Мусина отстранил от управления. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В тот же день Роберта Мусина задержали.

Изначально господину Мусину также были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Однако впоследствии эти претензии были сняты. Объем уголовного дела составил 517 томов.

Как сообщало следственное управление СКР по Татарстану, Роберту Мусину может грозить до десяти лет лишения свободы. При этом с марта 2017 года экс-банкир находился в СИЗО. В январе 2018 года меру пресечения изменили на домашний арест.

Судья Наиль Камалетдинов пока объявил перерыв в рассмотрении дела. Следующее заседание назначено на 10 сентября. В начале месяца состоятся выборы в Госсовет республики. Господин Мусин на новый депутатский срок не баллотируется.

Кирилл АНТОНОВ