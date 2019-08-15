15.08.2019 12:00 407

Рубль к полудню среды растерял преимущество и выглядит хуже валют-аналогов, что участники рынка связывают с локальными денежными потоками, тогда как на мировых площадках превалирует risk-on в том числе из-за ожиданий агрессивного снижения ставки ФРС.

К 11.40 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,02, что близко от уровней предыдущего биржевого закрытия, тогда как утром рубль дорожал до 65,67.

"Есть спрос на валюту, возможно, это дивидендная история, хотя она должна подойти уже к концу, или же это такие потоки — традиционная сезональность для рубля, при этом экспортеров сегодня мало, несмотря на выгодный для них рублевый курс доллара", — сказал дилер крупного западного банка.

По его мнению, в целом ситуация не выглядит пугающей, паники нет, "просто вернулась волатильность на рынок".

Помимо возможных конверсий в валюту получаемых нерезидентами рублевых дивидендов и сезонного сужения профицита текущего счета РФ в третьем квартале, против рубля могут играть ожидания снижения ставки ЦБР на фоне замедления российской инфляции, хотя одновременно они же оказывают поддержку рынку ОФЗ, который сейчас выглядит стабильным.

Накануне рубль потерял 1,7% стоимости в паре с долларом, отметившись на минимуме с весны текущего года, 66,12 за доллар, после слабой китайской и европейской статистики, отразившей негативные тенденции в мировой экономике из-за торговой войны Вашингтона и Пекина, а также на фоне инверсии доходности госбумаг США, которую многие участники рынка интерпретируют как сигнал о скорой американской рецессии.

Из-за этого усилились ожидания снижения ставки ФРС в сентябре сразу на 50 базисных пунктов — сейчас они составляют 39% против 61% ожиданий снижения на 25 базисных пунктов.

Формально это будет играть на стороне ЕМ-активов, снижая стоимость долларового фондирования рискованных операций, хотя в случае дальнейшего ухудшения ситуации на глобальных рынках страх потерь может перевесить жадность.

В четверг большинство развивающихся и сырьевых валют показывает попытки восстановления после снижения накануне, а безопасные иена и франк, напротив, в минусе с начала дня, как и золото.

Пара евро/доллар показывает минимальные положительные изменения и оценивается в $1,1144.

На рынке нефти базовые сорта в небольшом минусе с начала дня, баррель Brent оценивается в $59,30.

В фокусе внимания сегодняшняя статистика США: в 15.30 МСК выйдут данные о розничных продажах за июль и показатели деловой активности текущего месяца, рассчитываемые ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка, а в 16.15 МСК — промпроизводство за июль.

По мнению Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка, на горизонте нескольких недель в отсутствие новых внешних шоков и при сохранении цен на нефть возможно смещения пары доллар/рубль в район 66,00-67,00 к началу осени, поскольку текущие уровни выглядят несколько завышенными, "в первую очередь, относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии".

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ