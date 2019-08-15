15.08.2019 13:00 385

Сокращать рабочую неделю надо постепенно, можно опробовать такую практику в пилотном режиме, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Эта социальная инициатива интересна и ее надо обсуждать, полагает он. Возможно, на такую схему нужно переходить постепенно. Например, опробовать ее в пилотном режиме.

А пока необходимо обсуждать формат на трехстороннем уровне — с участием профсоюзов, работодателей, правительства. "В целом, это позитивная инициатива, которая, в том числе, продемонстрирует, что экономика нашей страны позволяет достигнуть такого баланса", — приводит мнение Рязанского официальная страница палаты в Facebook .

"Как комитет по социальной политике мы заинтересованы в этом. Такие изменения абсолютно укладываются в логику развития любого общества. Вопрос только заключается в том, когда мы будем готовы к принятию таких стратегических решений", — добавил он. По словам Рязанского, в мировой экономике есть положительный опыт увеличения эффективности и производительности труда при сокращении рабочего дня. "К примеру, замена 14-часового рабочего дня на 10-часовой дала положительный эффект", — сказал сенатор.

При этом Валерий Рязанский подчеркнул, что сокращение рабочей недели не должно приводить к уменьшению заработной платы. "Если такого рода инициативы будут внесены в официальную повестку обсуждений, Совет Федерации включится в эту работу", — заключил он.

Галина МИСЛИВСКАЯ