15.08.2019 15:00 359

Курс евро на Московской бирже впервые с 1 апреля 2019 года превысил 74 руб. После 13:00 мск стоимость единой европейской валюты достигла отметки 74,23 руб., что на 67 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже евро стоил 11 марта.

Одновременно с этим продолжается и рост курса доллара. В ходе торгов в четверг его стоимость на Московской бирже достигла отметки 66,57 руб., что на 55,5 коп. больше, чем на закрытие торгов в среду.

Утром 15 августа ЦБ резко повысил официальные курсы доллара и евро: первый вырос почти на 69 коп., второй — на 55 коп. Однако рост биржевых курсов обеих валют продолжился и после этого.

Снижение курса рубля происходит на фоне уменьшения мировых цен на нефть. В ходе торгов в четверг стоимость барреля марки Brent опустилась до $58,07, что на $1,41 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

К 13:45 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 66,49 руб., курс евро достиг отметки 74,15 руб.

Евгений КАЛЮКОВ