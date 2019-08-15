15.08.2019 17:00 371

У Минэкономразвития нет конфликта с ЦБ из-за разных взглядов на риски образования пузыря на рынке потребительского кредитования, заявил Максим Орешкин. Он с июня спорит с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и считает, что пока усилия регулятора по сдерживанию рынка эффекта не принесли. Чтобы помочь людям, попавшим в «долговую яму», Орешкин предлагает упростить процедуру банкротства физических лиц.

Центробанк уверяет, что принимает меры по охлаждению кредитования населения, но до последнего времени темпы роста только ускорялись, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью Reuters. Министр отметил, что поддерживает стремление регулятора ужесточать регулирование в этой сфере.

Министр считает, что бурный рост потребительских кредитов грозит экономике рецессией. Орешкин отметил, что темпы увеличения кредитования нужно замедлить и при этом компенсировать падение спроса кредитно-денежной политикой, а это «зона ответственности и задача» Центробанка. Если же рост сохранится на уровне 25% и выше, то на горизонте двух лет это приведет к «внезапной остановке этого рынка и, как следствие, рецессии, так как компенсировать такое резкое замедление потребительского спроса денежно-кредитной политике будет уже сложно», сказал Орешкин.

Темпы роста займов ускоряются с 2017 года. В апреле 2019 года прирост потребкредитов впервые с 2013 года обогнал ипотеку (25,2% против 23,5%), после остановился на уровне 25%, приводит статистику Reuters. Центробанк считает, что годовые темпы роста необеспеченных потребительских кредитов в последние четыре месяца стабилизировались, а к концу года упадут. Орешкин на это сказал: «Сложно оценить заранее, будем смотреть».

По мнению министра, оптимальный уровень роста должен соответствовать темпам увеличения номинальных доходов населения, для России это от 5% до 10%. «Около 4% потребительского спроса за последний год сформировано потребкредитованием, это уже сильно влияет на макроэкономику», — заявил Орешкин. По его словам, есть «очень серьезные риски», что инфляция в первом полугодии 2020 года будет сильно ниже 4%. ЦБ должен смягчать кредитно-денежную политику, чтобы уравновесить ситуацию.

Чистый прирост долга по потребкредитованию за год составило 1,8 трлн рублей, при том, что весь потребительский спрос – около 50 млрд, подсчитало Минэкономразвития.

Правительство спешит на помощь

Орешкин сообщил, что правительство готовит программу поддержки людей с трудностями с долгами, в частности, упрощенное банкротство. «Например, для людей, у которых доход, который остается после платежа по кредиту, как вариант, опускается ниже определенного уровня – одного или двух прожиточных минимумов», — пояснил министр. Он добавил: «Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести финансовую ответственность за это».

Минэкономразвития еще не обсуждало идею с Центробанком: «Есть риск, что они не будут согласны, так как это очень не выгодно банкам», — отметил глава Минэкономразвития.

Спор министерства и регулятора

Орешкин и Набиуллина очно и заочно спорят о рисках роста потребкредитования с начала лета. На Петербургском международном экономическом форуме Орешкин заявил , что пузырь необеспеченных потребительских кредитов несет риск рецессии. Набиуллина признала, что кредитование растет слишком быстро, но угрозы не увидела и призвала правительство заняться повышением доходов населения.

В конце июня ЦБ в докладе указал , что без потребкредитов рост ВВП в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля. Орешкин не согласился: «Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше». В июле Орешкин вновь заявил , что проблема к 2021 году «в любом случае взорвется». Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения. Набиуллина в июле призывала проводить структурные реформы и улучшать инвестиционный климат вместо того, чтобы искать проблему в кредитовании физлиц. «Там сейчас нет пузыря, и задача Центробанка – сделать так, чтобы он там не сформировался», — говорила она в интервью Reuters.

Во вторник 14 августа Центробанк поддержал Сбербанк, крупнейший в стране по размеру розничного кредитного портфеля. Его аналитики также не увидели на рынке признаков созревания пузыря. На сторону регулятора встал и глава ВТБ Андрей Костин. «У нас хорошо с потребительским кредитованием <...> У нас немного более оптимистичные оценки. Мы всё-таки считаем, что «точка кипения» ещё не достигнута в этом вопросе», — заявил он в среду на встрече с Владимиром Путиным. Костин добавил, что ипотека тоже «чувствует себя хорошо, никаких «мыльных пузырей» мы тут не видим.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

