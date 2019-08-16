Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году

16.08.2019 08:00 318

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом. С начала месяца российская валюта потеряла более 3,5 процента к доллару и чуть более четырех процентов к евро.

При этом стоит отметить, что с фундаментальной точки зрения макроэкономическая стабильность России по-прежнему оказывает серьезную поддержку рублю. Текущее снижение целиком и полностью обусловлено ростом турбулентности на мировых площадках. Зарубежные инвесторы массово переходят в режим risk-off, закладывая в котировки возросшие риски замедления мировой экономики из-за нового витка торговых войн между США и Китаем.

В такой ситуации под давлением оказались все валюты emerging markets, к которым относится в том числе и Россия. Уход инвесторов в твердые валюты, вроде доллара США, евро, швейцарского франка или японской йены формирует на развивающихся рынках устойчивый негативный валютный тренд.

Для российской валюты дополнительной ложкой дегтя стал рост волатильности нефти, которая потеряла с начала месяца более 8,5 процента.

При сохранении такой тенденции на краткосрочном горизонте валютная пара USD/RUB вполне может подняться в район 67-67,5 рубля. В то же время, как уже было отмечено, с точки зрения устойчивости российской экономики о серьезных угрозах в настоящий момент говорить пока рано.

Уровень долговой нагрузки остается на консервативных уровнях по отношению к ВВП, инфляция замедляется , открывая Банку России простор по части смягчения денежно-кредитной политики. Снижение цен на нефть пока носит временный характер, так как существующий механизм балансировки рынка ОПЕК+, как ожидается, сможет поддержать комфортный уровень цен на сырую нефть.

В таких реалиях российский рубль может выглядеть более устойчивым, чем другие валюты развивающихся рынков. В том числе не исключен разворот в сторону укрепления, если напряженность на мировых рынках начнет снижаться. Учитывая, что основную проблему представляет собой торговый конфликт между США и Китаем, возвращение стран к переговорам вполне может стать таким позитивным сценарием. Впрочем, даже в случае новых протекционистских мер мировые центробанки готовы и дальше снижать процентные ставки, что будет поддерживать мировые торговые площадки.

Все это стимулирует с оптимизмом смотреть на среднесрочную перспективу российской валюты и ожидать умеренной волатильности. Вряд ли USD/RUB до конца года вновь опустится ниже 64 рублей, но и говорить о существенной девальвации пока преждевременно.

В целом перехода рынков к оптимизму можно ожидать к началу сентября, когда США и Китай вновь сядут за стол переговоров .

Ключевым риском, при этом, остается вопрос антироссийских санкций , который в начале этого месяца вновь появился на повестке дня.

В случае отсутствия новых серьезных ограничений к середине осени валютная пара USD/RUB может консолидироваться в диапазоне 65,5-67 рублей. В паре с европейской валютой российский рубль может показать чуть более уверенный результат, поскольку евро в сентябре-октябре будет находиться под давлением из-за предстоящей процедуры Brexit . Ожидается примерный уровень котировок EUR/RUB в районе 71,5-73 рублей.

Георгий ПАНИН