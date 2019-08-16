16.08.2019 08:20 254

В минувшую среду девять самых богатых бизнесменов мира потеряли в совокупности около 18 миллиардов долларов. Таким оказался результат падения американских фондовых индексов, то есть падения стоимости акций их компаний и других ценных бумаг.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) к закрытию торгов потерял более 800 пунктов, или 3,05%. S&P 500 в тот же день упал на 85,72 пункта (-2,39%), снизившись до 2840,6, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%), до 7773,94.

Результат: лидер списка Forbes Джефф Безос потерял 3,5 миллиарда долларов, глава Facebook Марк Цукерберг — 3,2 миллиарда, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно — около трех миллиардов. И так далее. Большинство аналитиков объясняют такой резкий обвал обострением торговых отношений Китая и США. Предыдущий "худший день на Уолл-стрит" в этом году был зафиксирован 5 августа. Тогда богатейшие люди планеты в общей сложности потеряли $23 млрд. Больше всех пострадал Бернар Арно, чье состояние за сутки уменьшилось на $4 млрд.

В последнее время ситуация на мировых фондовых рынках объясняется старой русской поговоркой "паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Под "панами" подразумеваются США и Китай, начавшие между собой торговую войну. В начале августа издание Bloomberg сообщило, что из-за падения стоимости ценных бумаг на финансовых рынках 500 богатейших бизнесменов в совокупности потеряли почти 118 миллиардов долларов. Сколько было потеряно состояний на более низких уровнях посчитать невозможно. Отразилась эта чехарда и на нефтяных ценах: октябрьские фьючерсы нефти марки Brent упали до отметки $58,23 за баррель, а внутридневное падение цен на этот вид сырья превысило 5%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 4,94% — до $54,28 за баррель.

Но после того, как Вашингтон решил отложить до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, биржевые индексы пошли вверх: индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,44%, значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 1,48%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 1,95%. Улучшилась ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4%. И мультимиллиардеры снова начали богатеть. Хотя всех потерь еще не вернули.

Это может показаться "игрушками толстосумов", которым не жалко терять сегодня, приобретать завтра или наоборот. Но в деловой прессе появились предсказания, что нынешние биржевые скачки могут быть предвестниками общемировой рецессии, первыми "ласточками" которой уже стало снижение экономики Германии во II квартале года и замедление экономического роста Китая. Если этот прогноз оправдается, мало никому не покажется.

Александр ПРОЦЕНКО