16.08.2019 08:40 273

Признаков глобального экономического спада в последнее время становится все больше: сокращается ВВП Германии (экономического локомотива Евросоюза), замедляется китайская экономика, фондовые индикаторы США указывают на скорую рецессию. По сути, неизбежную часть экономического цикла — грядущий кризис — ускорила торговая война США и Китая.

Пики на рынках акций пройдены, и настроения инвесторов выглядят очень неустойчивыми, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. По его словам, достаточно посмотреть на статистику, чтобы понять, что ключевые сегменты мировой экономики уже в рецессии. Так, она, по сути, началась в Германии: ее ВВП по итогам двух кварталов показал отрицательную динамику. Китайская экономика во втором квартале выросла на 6,2% — это худший результат с 1992 года. Наконец, доходность по американским долгосрочным облигациям опустилась ниже доходности краткосрочных (это явление называется "инверсия кривой доходностей" и часто сигнализирует о скором наступлении рецессии в экономике США, хотя и не со стопроцентной вероятностью). Накануне из-за опасений инвесторов по росту мировой экономики снова подешевела нефть, которая потянула вниз и рубль — он опустился до майского уровня в 66 рублей за доллар.

В первом полугодии ничего подобного не происходило — на мировых рынках была позитивная динамика. Вероятно, спусковым крючком послужило обострение в торговой войне между США и Китаем, которая уже начинает перерастать и в валютную. Прибавьте угрозу дефолта Аргентины, рост политической напряженности в Гонконге и возобновление конфронтации между Индией и Пакистаном — и станет понятно, почему инвесторы все больше начинают избегать рисков, переключаясь на защитные активы, говорит Маккиннон.

Инвесторы боятся рисков и выбирают в основном защитные активы

Если мировая экономика не справится с препятствиями для роста, наступление рецессии в США (а следом неизбежно и в мире. — Прим. "РГ") возможно в 2021 году, считает аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Если Китай и США пойдут на какие-либо, даже условные, соглашения в торговой войне, спад рынков может быть отложен, соглашается эксперт.

С исторической точки зрения окончание циклов ужесточения монетарной политики в США, как правило, связано с финансовыми кризисами, указывает Маккиннон. В конце июля ФРС США как раз впервые за 10 лет понизила базовую ставку, но пока не ясно, станет ли этот шаг началом нового цикла смягчения. В целом же кризисы обычно происходят в самый неожиданный момент, философски резюмирует Маккиннон.

Роман МАРКЕЛОВ

