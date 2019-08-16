16.08.2019 08:50 234

Сбербанк готовится к запуску технологии оплаты покупок в магазинах с помощью лица или отпечатка пальца. Это следует из обновленных условий проведения расчетов между крупнейшим госбанком и торговыми точками с использованием банковских карт, которые вступили в силу 21 июня 2019 года. Изменения первыми заметили «Ведомости».

Оплата по биометрическим данным будет доступна только там, где установлены специальные устройства – биометрические терминалы. Чтобы получить доступ к технологии, клиентам банка сначала придется пройти регистрацию прямо в магазине, в котором есть такой терминал. Предполагается, что клиент должен вставить карту в ридер, придумать пароль и отсканировать отпечаток пальца. Для идентификации по лицу нужно сначала отсканировать его в отделении банка. К биометрическому образцу можно прикрепить только одну карту.

Ранее в этом году Сбербанк объявил конкурсы на закупку биометрических терминалов с камерами и датчиками отпечатков пальцев. Кроме того, банк заказал доработку программного обеспечения для расчетов при помощи биометрических данных, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные портала госзакупок и «Сбербанк-АСТ». Представитель госбанка отказался от комментариев газете.

Сбербанк запустил свою систему сбора биометрии осенью 2018 года, отмечает РБК. В декабре глава кредитной организации Герман Греф говорил , что в базе уже «миллионы» образцов, но точную цифру не назвал. В январе банк начал собирать такие данные в своих отделениях. В апреле Сбербанк купил у Газпромбанка 51% акций разработчика системы распознавания лиц – группы компаний ЦРТ (Центр речевых технологий).

Первый проект по оплате покупок по отпечатку пальца Сбербанк запустил еще в 2016 году вместе с сетью супермаркетов «Азбука вкуса», напоминают «Ведомости». За все время в системе зарегистрировались около 400 человек, 70% из них пользовались таким способом оплаты регулярно, заявил газете продакт-менеджер «Азбуки вкуса» Сергей Чередников. Он добавил, что сеть уже тестирует прототип технологии оплаты по лицу.

Технология оплаты с помощью биометрических данных уже абсолютно проработана, основная проблема – в дорогостоящей инфраструктуре для этого, сказал «Ведомостям» топ-менеджер компании, занимающейся платежными решениями. Газета не назвала его имени. Собеседник издания отметил, что и пользователи будут долго привыкать к такому способу оплаты.

Свою Единую биометрическую систему создают «Ростелеком» и «Центробанк». Она, по задумке создателей, позволит удаленно открывать счета в банках и совершать другие операции. Пока работа «идет тяжело», признал в июле 2019 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Если Сбербанк первым реализует биометрическую оплату, то ЕБС уже никогда не догонит его, заявил «Ведомостям» топ-менеджер крупного банка, его имя не называется. Сейчас идет гонка за сбор данных, главная проблема – убедить граждан их сдать, отмечает собеседник газеты.

РИНАТ Таиров, Forbes Staff

