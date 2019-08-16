16.08.2019 09:00 242

Чиновники и эксперты расходятся во мнении, может ли бурный рост потребительского кредитования в России обернуться в ближайшие годы социальными волнениями и головной болью для банков, и спорят о способах решения проблемы в условиях отсутствия надежд на рост экономики и доходов населения.

О проблеме закредитованности россиян глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина публично поспорили в начале июня. Министр связал риск рецессии в экономике РФ в ближайшие годы с надуванием пузыря на рынке потребительского кредитования, глава ЦБ настаивала, что ситуация под контролем, а причина высоких темпов роста кредитования — в падающих пять лет подряд доходах населения.

В конце июня дискуссия вышла на новый уровень — президент Владимир Путин во время прямой линии призвал Центробанк обратить внимание на высокую закредитованность населения, чтобы избежать надувания пузырей в экономике.

В среду Путин обсуждал потрекредитование с главой ВТБ Андреем Костиным, указав, что люди не должны доводиться "до какого-то экстремального состояния".

"С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств, это бесспорно, пузырь... Чтобы он не лопнул и не забрызгал всех вокруг, его нужно потихонечку сдувать", — говорил Орешкин в интервью Эхо Москвы, советуя Банку России притормаживать выдачу потребительских кредитов, чтобы не плодить проблемы в будущем.

При этом он уверен, что проблема закредитованности россиян в любом случае "взорвется" в 2021 году.

"Если сохранятся высокие темпы роста на этом рынке, под 25 и выше процентов в год на горизонте два года, то это приведет к внезапной остановке этого рынка и, как следствие, рецессии," — сказал Орешкин в интервью Рейтер.

Люди, многие из которых берут кредиты для погашения уже накопленных долгов, вскоре станут получать отказы и перестанут платить, банки увидят рост плохих кредитов, продолжат "рубить" выдачу новых, и в России возникнет проблема массовых неплатежей, которую Орешкин сравнил с глобальным финансовом кризисом в США в 2004-2005 годах.

"Точка невозврата уже пройдена", — согласен высокопоставленный источник в Минфине, оценивая сроки наступления социального "взрыва" в 9-18 месяцев независимо от действий регулятора — "пойдут первые неплатежи, банки начнут стандартно зажимать, и дальше как ком покатится".

Пресс-служба ЦБР сообщила, что угрозы для экономики нет.

"Ускоренный рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам приводит к росту долговой нагрузки населения на макроуровне. Это повышает уязвимость финансовой системы, однако размер данного сегмента кредитования не представляет самостоятельной угрозы для устойчивости банковского сектора и экономики страны", — указал ЦБ в ответе на запрос Рейтер о вероятности рецессии.

КРИТИЧЕСКАЯ ЧЕРТА?

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл рост потребительского кредитования в 2018 году выше 20% очень большим и говорил, что если такие темпы сохранятся в ближайшие два года, Россия подойдет к серьезной критической черте.

По данным ЦБР, на 1 мая задолженность по необеспеченным кредитам составляла 7,9 триллиона рублей, за год рост задолженности — 25,3%.

"Годовые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования сохраняются на уровне 24-25% на протяжении последних четырех месяцев, поэтому можно говорить об их стабилизации", — сообщила пресс-служба ЦБР.

Для ограничения рисков банков ЦБР ввел надбавки к коэффициентам риска, что позволяет сформировать буфер капитала, достаточный для покрытия рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, считает регулятор.

Объем просроченной задолженности составляет 769 миллиардов рублей, или 5% от общего объема розничных кредитов. По оценке Президента национальной ассоциации коллекторов СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, в зоне риска находятся порядка 2,5 миллионов человек, которые при заработке до 20.000 рублей возвращают банкам более половины этой суммы, а в среднем на одного заемщика приходится около 1,5-2 кредитов.

По оценкам Объединенного кредитного бюро, 8,8 миллиона человек или 15% всех заемщиков с открытыми счетами имеют просрочку платежа, а их общая сумма задолженности перед банками (включая штрафы и пени) составляет 1,6 триллиона рублей.

ЦБР в июньском обзоре, посвященном потребкредитованию, писал, что пока оно не оказывает доминирующего негативного влияния с социальной точки зрения, помогая удерживать уровень потребления при стагнации доходов населения.

Источник в Минфине считает, что ЦБР недооценивает угрозу, а идея Минэкономразвития — "убить потребку" — лишь ускорит социальный взрыв, но не решит проблему.

"Люди берут в долг с зарплатой 50.000 рублей, 30.000 из которых платят кредит, постоянное рефинансирование, и когда стандартное кредитование начнет зажиматься — все, конец, как эти люди жить будут?!" — недоумевает чиновник Минфина.

В России розничные кредиты пользуются спросом в основном у малообеспеченных людей, и чем ниже платежеспособность заемщика, тем выше ставка заимствования и, соответственно, нагрузка на его доходы, отмечает аналитик рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова, называя темпы роста беззалоговых кредитов в 2018-2019 годах чрезмерно высокими.

По ее словам, текущие темпы роста на уровне 25% в год порождают не меньше тревоги, чем 50% в 2012-2013 годах, поскольку наблюдаются на фоне вяло растущей экономики и стагнирующих доходов населения.

Число россиян, которые тратят более половины своих доходов на обслуживание долга, составляет более 40% от тех, кто брал кредиты наличными в первом квартале 2019 года, подсчитал ЦБ.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, долговые обязательства по кредитам в настоящее время достигают пиковых значений и сохранятся в качестве весомой нагрузки для домохозяйств еще как минимум в течение трех лет, при учете наиболее распространенного срока займов в 5 лет и наличия нескольких кредитов в семье.

"Не исключено, что на сцену выйдут отряды коллекторов и банковских экспертов по возвратам кредитов с абсолютно непредсказуемыми социальными последствиями для населения, использовавшего данную схему в целях поддержания достойного уровня и качества жизни. Самым негативным результатом от подобных событий может стать, хотя это маловероятно, чрезмерное повышение социальной турбулентности, если не в целом по стране, то в отдельных депрессивных регионах", — считает Остапкович.

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров считает, что пока доля кредитов к ВВП в РФ не угрожающая по сравнению с другими развивающимися странами, но называет темпы роста потребкредитования тревожными.

"Если это будет продолжаться, может быть, год-два, тогда будет уже пузырь, и может возникнуть угроза финансовой стабильности раньше, чем в других странах, в силу того, что у нас пока продолжается снижение доходов населения", — отмечает Тихомиров.

Орешкин и ЦБР единодушны в том, что угроз для финансовой стабильности нет.

ЦБР признает, что ускоренный рост потребкредитования повышает уязвимость банков, однако уже принятых регулятором мер в части создания дополнительного запаса капитала будет достаточно для покрытия возможных убытков у банков в случае повторения сценария 2014–2015 годов, когда качество кредитов резко ухудшилось и выросла просрочка.

ЦБР уже четыре раза с 2018 года повышал коэффициенты риска для банков по необеспеченным кредитам, с 1 октября вводит показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН), который позволит сформировать дополнительные буферы капитала по ссудам закредитованных граждан.

Тихомиров возражает, что рост просроченной задолженности неизбежно начнет сказываться на банках, которые активно дают в долг без обеспечения в условиях низкого спроса на кредиты со стороны качественных заемщиков.

В итоге банкам придется досоздавать резервы, а в некоторых случаях потребуется поддержка со стороны государства и докапитализация, считает экономист БКС.

"Это будет больше иметь отношение не к самым крупным банкам, которые зарабатывают путем кредитования крупных компаний, а к банкам средней категории, у которых Газпрома с Роснефтью нет, а малый и средний бизнес ограничен", — сказал Тихомиров.

По данным ЦБ, лидерами роста кредитного розничного портфеля выступают банки с госучастием. На потребительское кредитование приходится чуть более 10% общих портфелей Сбербанка и ВТБ, в то время как для банка Тинькофф потребительское кредитование — основа бизнеса.

"Рост рынка потребительского кредитования замедляется, но не из-за мер ЦБ, а по объективным причинам — деревья не могут расти бесконечно," — сказал Рейтер старший аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

"В абсолютных цифрах мы будем наблюдать рост, близкий к номинальным темпам роста ВВП, но если оценивать его как долю ВВП, этот показатель стабилизируется. По нашим оценкам, этот рост не несет в себе системных рисков".

ВТБ, в ответ на запрос Рейтер, сообщил, что доходность по потребительским кредитам — одна из самых высоких среди бизнесов банка.

"Ввиду высокого качества сформированного портфеля ВТБ в настоящий момент не наблюдает роста объемов просроченной задолженности", — говорится в ответе ВТБ на запрос Рейтер.

ВТБ указал, что в банке давно сформированы риск-процедуры, которые не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Тинькофф не ответил на запрос Рейтер.

Ольга Ульянова из Moody's считает, что сформированный банками благодаря превентивным мерам регулятора капитал позволит системе абсорбировать львиную долю вероятных убытков и избежать нового банковского кризиса.

По мнению аналитиков Ренессанс Капитала, риски в данном сегменте невысоки благодаря контролю Центрального банка, у банков достаточно капитала и резервов, а потребительское кредитование может продолжить расти уверенными темпами в ближайшие годы без риска перегрева.

"ЗАЧЕМ ВМЕШИВАТЬСЯ?"

Минэкономразвития готовит меры поддержки закредитованного населения — упрощенную процедуру банкротства физических лиц, сказал Орешкин в интервью Рейтер.

Минфин со своей стороны предлагает смягчать последствия путем реструктуризации ранее выданных кредитов — уменьшать ежемесячный платеж, пролонгируя сроки возврата и снижая процентную ставку.

"Чтобы реструктуризацию делать, нужно сесть подумать, как ее делать, как с банками договариваться. Процесс не быстрый. А ЦБ в фазе отрицания", — говорит источник в Минфине.

Другой высокопоставленный чиновник правительства проводит аналогию с валютными ипотечными заемщиками и советует регулятору и дальше ужесточать выдачу новых кредитов — "пусть кому-то будет плохо сейчас, чем потом всем".

Тихомиров видит два пути выхода из ситуации. Первый — оптимистичный, когда экономика начнет наращивать темпы и стабилизируются доходы населения, второй — в ужесточении нормы выдачи кредитов, к чему призывает Орешкин.

Но "ожидать, что экономика сама поднимется и проблема рассосется, не приходится", а ужесточение выдачи кредитов также может ударить по экономическому росту, хотя и незначительно, отмечает он.

При сегодняшней достаточной степени насыщения рынка потребительским кредитом скорость его расширения должна быть синхронизирована со скоростью роста номинальных доходов населения и не превышать 10% в год, в то время как ЦБ прогнозирует темпы потребительского кредитования на уровне 15%-20% в 2019 году и 10%-16% в 2020-2021 годах, отмечает Ульянова.

Банку России придется продолжить политику ужесточения, потому что текущих мер недостаточно для нормализации темпов роста рынка, считает она. Дополнительные меры, по ее словам, могут включать как новые регулятивные ужесточения, так и прямой запрет в части выдачи тех или иных видов кредитов, включая ограничения прав кредитора на истребование просроченной задолженности при превышении долговой нагрузки определенного уровня.

Чиновник, работающий на финансовом рынке, не видит ничего плохого в пузыре.

"Один взял у другого кредит и не смог отдать. Это проблема этих двоих, но никак не общества и не государства. Зачем вмешиваться? Если банк настолько глуп, что выдает такие рискованные кредиты, то пусть разоряется. Если человек настолько глуп, что берет невозвратные кредиты, то пусть банкротится. Это не макроэкономика, это чисто политический спор — на кого спихнуть".

"Пока ЦБ будет всех спасать, никакого ответственного поведения на рынке не будет". Пресс-служба ЦБР не ответила на вопрос Рейтер, планирует ли регулятор кого-то спасать.

Дарья КОРСУНСКАЯ, Татьяна ВОРОНОВА, при участии Анны РЖЕВКИНОЙ, Елены ФАБРИЧНОЙ и Андрея ОСТРОУХА. Редактор Екатерина ГОЛУБКОВА