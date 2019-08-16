16.08.2019 09:20 307

На Московской бирже заработали новые правила листинга, в которых появились принципы включения облигаций в сектор устойчивого развития. Он состоит из трех сегментов: "зеленых" облигаций, "социальных" облигаций и национальных проектов. В первые два сегмента могут включаться ценные бумаги российских и иностранных эмитентов при соответствии выпуска, эмитента или инвестпроекта принципам в области "зеленого" или "социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative). Также необходима независимая оценка соответствия выпускаемых облигаций этим принципам.

"В сегмент нацпроектов могут быть включены облигации как отечественных, так и иностранных эмитентов, которые соответствуют целям и задачам национальных проектов. Он может быть интересен компаниям, так как государство готово субсидировать до 70 процентов купонных выплат", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

По словам председателя правления Московской биржи Юрия Денисова, все больше инвесторов предпочитают для вложений социально значимые проекты, которые направлены на улучшение экологии и социальной среды. Новый сектор будет содействовать финансированию таких компаний. "Мы поддерживаем инициативу Московской биржи и работаем над тем, чтобы компании и банки, привлекающие средства на проекты экологической и социальной направленности, получили от правительства и Банка России дополнительные преференции, как это сделано для МСП, рынка инноваций и инвестиций", — сказал замглавы минэкономразвития Илья Торосов.

Спрос на "зеленые" облигации в мире очень высок, рынок за два года увеличивается вдвое

Как рассказал "РГ" директор программы "Зеленая экономика" WWF Михаил Бабенко, спрос на "зеленые" облигации в мире очень высок и от года к году он растет: "В среднем рынок "зеленых" облигаций увеличивается за два года вдвое. Интерес со стороны бизнеса и финансовых институтов есть. Они просто ждали, когда рынок формально оформится. Потому что если нет правил, по которым выпускать облигации, то возникает много вопросов — не отмывание ли это, не пытаетесь ли вы зеленым замазать что-то черное. С появлением этого сегмента до конца года мы наверняка получим несколько выпусков от банковского либо от реального сектора. Скорее всего, это будет что-то, связанное с возобновляемой энергетикой, водой, энергоэффективностью, включая электротранспорт, переработкой отходов".

Елена БЕРЕЗИНА

