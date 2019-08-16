16.08.2019 09:30 335

В начале этого месяца Сбербанк продал вырученную от продажи своей турецкой «дочки» DenizBank иностранную валюту. Это, как сообщил Reuters, ссылаясь на три источника на финансовом рынке, произошло на фоне падения курса рубля после новостей о новых антироссийских санкциях.

В свою очередь, два источника, близких к Сбербанку, сообщили Reuters, что крупнейший банк страны постепенно конвертировал на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank. Один из источников агентства сообщил, что Сбербанк вышел на рынок с «крупными суммами в отдельные дни в начале августа».

По словам источника, близкого к Сбербанку, конвертация валюты поддержала рубль и уберегла его от более сильного обвала в начале августа. При этом другой источник, близкий к госбанку, заявил, что транзакции имели ограниченное влияние на курс рубля.

«В среднем в последнее время обороты по паре доллар/рубль на Московской бирже на спотовом рынке составляли порядка $3–4 млрд в день, то есть продажа $2,7 млрд за несколько дней могла оказать влияние на курс рубля и cамортизировать санкционное давление», — сказал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Продажа валюты Сбербанком, очевидно, повлияла на курс рубля, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. По его словам, $2,7 млрд за несколько дней — это значимая сумма для формирования курса. Однако вряд ли у Сбербанка была цель повлиять на курс, полагает Романчук.

Продажа $2,7 млрд могла повлиять на курс рубля, подтверждает и аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Это больше половины объема ежемесячных закупок валюты Минфином и ЦБ, отмечает он (в рамках бюджетного правила ЦБ закупает для Минфина валюту на открытом рынке за счет сверхдоходов от продажи нефти дороже $41,6; затем деньги направляются в резервы).

В пресс-службе Сбербанка отказались ответить на запрос РБК.

Сбербанк завершил сделку по продаже DenizBank, которая велась с января прошлого года, 31 июля. В этот день на Московской бирже торги в паре рубль/доллар достигли максимального значения 63,82 руб. за доллар. На следующий день произошел резкий скачок на торгах, в результате чего этот показатель на максимуме достигал — 64,39 руб. за доллар. 2 августа на фоне сообщения о том, что США введут второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, произошел еще один скачок. В течение дня максимальная стоимость доллара составляла 65,43 руб.

Начиная с 5 августа резкие колебания на торгах прекратились. Вплоть до 13 августа доллар торговался в пределах 65,5 руб. Однако на следующий день курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб.

Михаил ЮШКОВ, Антон ФЕЙНБЕРГ

При участии: Евгения ЧЕРНЫШОВА