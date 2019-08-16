Последствия завершения бума инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) продолжают сказываться на отчетности страховых компаний. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), по итогам первого полугодия 2019-го совокупный объем премий по страхованию жизни составил 198,6 млрд руб., и это на 10% ниже показателя за такой же период прошлого года. Причиной стало падение сборов в сегменте ИСЖ — на 32%, до 92,3 млрд руб. Как говорит президент ВСС Игорь Юргенс, причина снижения популярности продуктов с негарантированной доходностью в «возросшей волатильности показателей доходности различных финансовых инструментов».

Кроме того, на сектор ИСЖ оказали влияние новые требования ЦБ к продаже таких продуктов — с 1 апреля 2019 года продавцы обязаны объяснять клиентам все риски приобретения такого полиса и указывать, что средства по нему не гарантированы Агентством по страхованию вкладов. По словам главы комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максима Чернина, управляющие компании «перетянули» клиентов на продукты, схожие с ИСЖ, по той причине, что к последним нет таких требований по раскрытию информации при продаже. Ранее ЦБ отмечал рост жалоб граждан на некорректные продажи, когда клиенту под видом депозитов банки предлагали ИСЖ. По словам главы «Сбербанк страхование жизни» (лидер в этом сегменте рынка) Алексея Леоненко, доля досрочных расторжений договоров в первом полугодии составила менее 2%. Таким образом, введение требований ЦБ хоть и снизило популярность таких продуктов, но не привело к массовому расторжению договоров.

Новым лидером рынка стали продукты по накопительному страхованию жизни (НСЖ; кроме функции накопления продукт позволяет при потере работоспособности получать периодические выплаты). В первом полугодии 2019 года страховщики собрали по этому виду 44,7 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее. По словам главы «Ингосстрах-жизнь» Владимира Черникова, пока лишь 1% граждан имеет полисы НСЖ, в то время как в странах с развитой экономикой — 80%. На рынке считают, что рост на «классике» страховых продуктов, таких как НСЖ,— хорошая тенденция. По данным «Ингосстрах-жизни», доходность по таким полисам составляет 7–9% годовых. В то время как по ИСЖ она может колебаться от отрицательной до 40%.

Татьяна ГРИШИНА