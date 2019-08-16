Рубль малоподвижен с оглядкой на спокойный утренний форекс

16.08.2019 11:00 270

Рубль малоподвижен в начале пятничных торгов, тяготея к небольшому росту на фоне аналогичной динамики большинства ЕМ-валют и затухания панических настроений, накрывавших рынки последние дни.

"Власти КНР дали понять, что могут провести дополнительное стимулирование национальной экономики, а Дональд Трамп заявил о возможности скорого проведения телефонного разговора с Си Цзиньпином, что вызвало краткосрочный оптимизм на рынке", — назвали аналитики Росбанка ряд причин текущей позитивной динамики глобальных рынков.

Локальной поддержкой рублю выступает налоговый период, стартовавший в РФ накануне, против — обратная конвертация в валюту полученных ранее иностранными держателями акций рублевых дивидендов, а также сезонное сужение профицита текущего счета РФ.

Настороженное отношение к риску при этом сохраняется, и любое ухудшение новостного фона может спровоцировать очередную волну распродаж ЕМ-активов.

К 10.30 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,02, и российская валюта набирает 4 копейки от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на 13 копеек, котировки вблизи 73,27.

Утром пятницы большинство развивающихся и сырьевых валют показывает небольшой рост, а безопасные иена и франк в минусе с начала дня, как и золото.

Пара евро/доллар снижается на 0,1% с начала дня и оценивается в $1,1095.

На рынке нефти базовые сорта набирают более 1% с начала дня, баррель Brent оценивается в $58,91.

Рынки воспрянули духом после вчерашних данных о розничных продажах в США, оказавшихся по итогам июля сильнее прогнозов, тем самым снизив ожидания скорой рецессии крупнейшей экономики мира.

Тем не менее, торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается, и ее последствия уже оказывают негативное влияние на показатели тех или иных стран, стоимость сырья, отношение к рискованным активам.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ