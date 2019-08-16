16.08.2019 13:00 260

Басманный суд Москвы отказался прекратить производство по большинству эпизодов уголовного дела бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Ходатайство стороны защиты оставить без удовлетворения", — постановила судья Ирина Вырышева.

По мнению адвокатов Кузнецова, по большинству эпизодов обвинения истек срок давности привлечения экс-министра к уголовной ответственности. Однако с данной позицией не согласились ни гособвинение, ни представители потерпевших.

Дело в отношении Кузнецова рассматривается в особом порядке, в связи с признанием им вины.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).

Как полагает следствие, с 2005 года по 2008 год Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами Правительства Московской области и иными соучастниками. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей.

Похищенные средства были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Они были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей, уточнялось в сообщении Генпрокуратуры.

По данному делу уже вынесены обвинительные приговоры в отношении бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова, который был осужден на 14 лет и 9 месяцев лишения свободы, а также экс-гендиректор ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владислава Телепнева, осужденного на 10 лет колонии. При этом в отношении Жанны Булах и Дмитрия Котляренко, которые находятся в международном розыске, были вынесены приговоры заочно.

Сам Кузнецов с 2010 года по 3 января 2019 года скрывался за границей, когда его экстрадировали из Франции по запросу России.