Рубль подрастает вместе с аналогами и нефтью в конце нервной недели

16.08.2019 15:00 257

Рубль подрастает в пятницу вместе с нефтью и большинством ЕМ-валют на фоне приутихших глобальных панических настроений и при снижении объемов локальных валютных сделок.

"Рубль умеренно укрепляется к доллару США вместе с большинством других валют развивающихся стран, кроме того, российскую валюту поддерживает дорожающая нефть", — говорится в обзоре банка Санкт-Петербург.

На стороне рубля выступает налоговый период, стартовавший в РФ накануне, а против играет конвертация в валюту рублевых дивидендов, а также сезонное сужение профицита текущего счета РФ.

Настороженное отношение к риску при этом сохраняется, и любое ухудшение новостного фона может спровоцировать очередную волну распродаж ЕМ-активов, существенно пострадавших на завершающейся неделе из-за сигналов об ухудшении ситуации в экономике КНР и рисков мирового спада.

К 12.40 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,94, и российская валюта набирает 0,2% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро почти на полпроцента, котировки вблизи 73,07.

Большинство развивающихся и сырьевых валют показывает сейчас рост, а безопасные иена и франк в минусе с начала дня, как и золото.

Пара евро/доллар снижается на 0,2% с начала дня и оценивается в $1,1082.

На рынке нефти базовые сорта набирают около 2% с начала дня, баррель Brent оценивается в $59,38.

Рынки воспрянули духом после вчерашних данных о розничных продажах в США, оказавшихся по итогам июля сильнее прогнозов, тем самым снизив ожидания скорой рецессии крупнейшей экономики мира.

"Власти КНР дали понять, что могут провести дополнительное стимулирование национальной экономики, а Дональд Трамп заявил о возможности скорого проведения телефонного разговора с Си Цзиньпином, что вызвало краткосрочный оптимизм на рынке", — назвали аналитики Росбанка еще ряд причин текущей позитивной динамики глобальных рынков.

Помимо этого свою благоприятную роль для ЕМ-сегмента могло сыграть и смягчение острой фазы финансового кризиса в Аргентине, спровоцированного рисками возвращения во власть левых популистов, что таит угрозу местному бизнесу.

Реакция российской валюты на набор негативных внешних факторов, кратковременно усиленный в начале месяца еще и несработавшими в итоге санкционными рисками, пока подтверждает тезис об "августовском проклятье" для рубля.

Он дешевеет с начала августа на 3,5%, а за текущую неделю, на которой рубль достиг 5-месячных минимумов (66,59 за доллар и 74,25 за евро), может потерять в цене более 1% стоимости.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ