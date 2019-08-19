19.08.2019 08:00 302

Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":

- Во вторую половину августа рынки входят в весьма встревоженном состоянии. Рубль находится вблизи отметок 66-66,5 за доллар, нефтяные котировки балансируют в коридоре 58-60 долларов за баррель, большинство площадок не может определиться с вектором движения. Главным фактором тревожности рынка стал рост неопределенности по дальнейшему развитию торговой конфронтации между США и Китаем. На наш взгляд, именно аспект торговых переговоров будет определять как движение рубля, так и движение большинства валют развивающихся рынков до конца августа.

В данный момент мы видим здесь два сценария для развития событий до конца лета. В первом случае надежды рынка на то, что стороны снова вернутся к более мягким торговым переговорам, все же оправдаются. Наиболее серьезной предпосылкой для развития событий в таком ключе, на наш взгляд, являются заявления американских представителей о переносе нового раунда ввода пошлин на китайские товары на декабрь 2019 года вместо начала осени. Если стороны воздержатся от увеличения жесткости своих позиций в ближайшие две недели (например, китайская сторона даст более точное подтверждение визита своей делегации в США в сентябре), то рынки могут получить временную передышку. В этих условиях мы, вероятно, будем наблюдать за новыми попытками восстановления котировок рисковых активов, однако надежд на существенную коррекцию рынков в сторону повышения в августе не так много. Чтобы рынки снова развернулись к росту с учетом текущего уровня страха в настроениях инвесторов, может потребоваться мощный триггер, например, более резкое снижение ставок и смягчение риторики ФРС США в сентябре.

В первом сценарии мы ожидаем от рубля достаточно сдержанных движений, потенциал укрепления российской валюты весьма ограничен, но в то же время драйверов для резкого ослабления рубля в этом случае также не наблюдается. По нашим прогнозам, рубль до конца августа будет находиться в диапазоне 65,3-66,8 за доллар.

Второй сценарий предполагает еще один виток усиления волатильности на рынке. Рыночная динамика на прошлой неделе, на наш взгляд, характеризовалась повышенной изменчивостью и склонностью к снижению, однако была далека от реальных панических распродаж. С учетом того, что тревожность рынка сохраняется, любые негативные высказывания о будущем торговых переговоров между США и Китаем от представителей обеих сторон могут весьма быстро привести рынки к настоящей панике и реализации фронтальных распродаж риска. В таких условиях рублю вряд ли удастся сохранить инертность к внешнему воздействию, ослабление российской валюты может достигать отметок 70 рублей за доллар.

При этом если эскалация торгового конфликта продолжится в ближайшее время, мировая экономика не скатится в рецессию в одночасье. Основная угроза рынка будет исходить от самих участников, которые могут впасть в иррациональный пессимизм и приступить к масштабному "сбросу" риска. Именно иррациональный пессимизм и его производная в виде панических распродаж может стать фактором резкого снижения курса рубля в перспективе двух-трех месяцев.

Также хотим заметить, что за рублем сохраняется весомая фундаментальная поддержка как со стороны макроэкономического базиса, так и отсутствия кризиса (движения цен к отметкам значительно ниже 50 долларов за баррель) в ценовой конъюнктуре нефтяного рынка. Это в достаточно высокой мере сдерживает риски для реализации "обвального" снижения рубля.

Тем не менее, если от драматического ослабления у рубля есть определенная защита, то его плавная девальвация с августа-сентября рассматривается нами как базовый сценарий. Факторами этой "мягкой" девальвации, по нашим оценкам, будут: сезонность, выраженная в виде ослабления показателей счета текущих операций, бюджетных выплат в конце года, продолжение смягчения политики Банка России, возможная активизация санкционной тематики по РФ, сохранение торгового конфликта США и Китая без конкретных решений.

Мы сохраняем наш прогноз в отношении рубля до конца 2019 года и ожидаем в оставшиеся месяцы движения курса российской валюты в диапазоне 65-67,5 рубля за доллар.

Роман МАРКЕЛОВ

