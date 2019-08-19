19.08.2019 08:20 245

Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин. Если в прежнем перечне, действующем с 2000 года, было 456 специальностей, официально недоступных для женщин, то новый содержит лишь сотню позиций. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно новому списку, через год с небольшим женщины в России получат право на работу водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонны; членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота; парашютистом; машинистом электропоезда; слесарем по ремонту автомобилей; рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах; трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и т.д.

Среди запрещенных для женщин работ и должностей остается производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др. Запрет распространяется на позиции рабочих, специалистов и руководителей при условии доступа к веществам, опасным для репродуктивного здоровья женщины.

По-прежнему сохранятся ограничения для женщин на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. Хотя теперь женщины могут занимать в этих отраслях должности руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.

Но в министерстве заявляют, что запреты будут распространяться "на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки". А при создании безопасных условий труда работодатель будет "вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах".

Александр ПРОЦЕНКО

