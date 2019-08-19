19.08.2019 08:40 390

Федеральная налоговая служба (ФНС) отправила уже 33 миллиона уведомлений на уплату налогов за 2018 год. Рассылка продолжится до октября, рассказали "Российской газете" в пресс-службе ведомства. После этого у владельцев квартир, домов, гаражей, автомобилей и земельных участков будет еще два месяца, чтобы заплатить налоги за свою собственность. Крайний срок в этом году — 2 декабря.

Уведомления рассылаются по почте или размещаются онлайн в личных кабинетах налогоплательщиков на официальном сайте налоговой службы. Если сумма начислений меньше 100 рублей, письма не будет. Налогоплательщик получит его либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо сразу за три года. Если же гражданин точно знает, что уведомление ему полагается, но до 1 ноября (по закону оно должно быть отправлено не менее чем за 30 дней до срока платежа) так и не получил его, нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию: при личном визите, через кабинет или интернет-сервис "Обратиться в ФНС" на сайте.

Заплатить налоги за 2018 год владельцы земельных участков, квартир, домов, гаражей и автомобилей должны не позднее 2 декабря

В 2019 году форма налогового уведомления изменилась. В ней теперь указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. При этом отдельный платежный документ (квитанция) не направляется. Есть и другие новации — они касаются порядка расчета налогов и предоставления льгот.

Например, с налогового периода 2018 года ежегодный рост платежа за землю ограничен 10 процентами по сравнению с предшествующим годом. Исключение — земельные участки для жилищного строительства, при расчете налога за которые применяется повышающий коэффициент из-за их несвоевременной застройки (таким образом, государство стимулирует граждан использовать землю по назначению).

Многодетные родители получили право пользоваться вычетом "на шесть соток". Речь идет о возможности уменьшить величину налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка. Если участок шесть соток и меньше, платить налог не нужно. Если превышает шесть соток, платеж рассчитывается за оставшуюся площадь.

Есть изменения по налогу, который граждане платят за свое имущество — квартиры, дома и гаражи. Для 49 регионов, включая Москву, Московскую область, Башкортостан, Татарстан, где в качестве налоговой базы в течение трех и более лет используется кадастровая, а не инвентаризационная стоимость недвижимости, при расчете налога применен коэффициент десятипроцентного ограничения роста платежа по сравнению с предыдущим годом. Он призван замедлить увеличение нагрузки для жителей этих территорий. Кадастровая реформа там началась раньше, чем в других регионах, поэтому налоговые платежи населения успели заметно вырасти.

Для жителей 49 регионов при расчете налога на имущество за 2018 год налоговики применили ограничивающий коэффициент 10 процентов роста платежа к предыдущему году

Многодетные семьи получили дополнительные вычеты по налогу на имущество. Они полагаются родителям, усыновителям и опекунам, у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Платеж уменьшается на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры или комнаты и семи квадратных метров общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Например, если у супругов трое детей и квартира 80 квадратных метров, при расчете налога применяется стандартный вычет в размере 20 квадратных метров и дополнительный — по пять метров на каждого ребенка. В итоге налог они будут платить с 45 квадратных метров. Вычеты по налогу на имущество можно получить на один объект каждого вида: комнату, квартиру или дом.

Кстати, для граждан, относящихся к льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодетные, владельцы хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров), теперь действует беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот, в том числе вычетов. Если у налоговых органов уже имеются сведения о том, что человек — льготник (например, инвалид ранее уже подавал заявление на льготу по транспортному налогу), снова просить о предоставлении льгот не придется. Такое же правило действует и в отношении вычетов по земельному налогу. Их граждане льготных категорий — пенсионеры, инвалиды, многодетные — также могут получить в беззаявительном порядке, если до этого они уже обращались за предоставлением льгот в налоговую.

Впрочем, в ФНС все равно рекомендуют внимательно изучать налоговые уведомления на предмет применения льгот и, если что-то не учтено, сообщать об этом в инспекцию. "Размер налоговых льгот" (по всем налогам на имущество) и "Не облагаемая налогом сумма" (по земельному налогу)" — это те разделы налогового уведомления, на которые стоит обратить внимание. Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация об объекте имущества или о его владельце, например, человек продал дом, а по каким-то причинам до сих пор числится его собственником, для проверки данных и внесения исправлений также нужно обратиться в инспекцию. Если основания для перерасчета налога подтвердятся, в течение 30 дней (в исключительных случаях больше) налогоплательщику пришлют новое уведомление.

Еще одна новация по уплате налогов за 2018 год касается транспорта. Угнанный автомобиль или мотоцикл теперь не облагаются налогом до месяца их возврата владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения, как это было раньше.

Юлия КРИВОШАПКО

