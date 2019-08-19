19.08.2019 08:50 200

Платежные системы «Мир», MasterCard и Visa разослали по банкам документы с указанием пониженных тарифов при оплате картами социально значимых и крупных покупок. Снижение эквайринговых комиссий с одной стороны лоббировали торговые предприятия, с другой — этому способствует запуск расчетов с юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП). Ее тарифы еще официально не объявлены, но ожидается, что они будут заметно ниже эквайринговых.

Как стало известно "Ъ", в первой половине августа банки получили от платежных систем «Мир» и MasterCard бюллетени, содержащие новые ставки эквайринговых комиссий, которые начнут действовать с 1 октября. Платежная система Visa разослала банкам аналогичный документ в середине июля.

Договоренность о снижении межбанковских комиссий по ряду товаров и услуг была достигнута еще в середине марта (см. "Ъ" от 19 марта). Категорий, по которым удалось договориться, две — социально значимые и крупные покупки. В первую вошли расчеты с медицинскими, образовательными учреждениями и аптеками, а во вторую — сделки с недвижимостью и продажа и обслуживание автомобилей.

Для крупных покупок установлен максимальный размер комиссий 10 тыс. руб. «Это фактически открывает возможность принимать карты при оплате товаров там, где маржа традиционно низкая (например, в автосалонах), а из-за высокого среднего чека текущий уровень комиссии в абсолютном значении делает ее неподъемной для торгово-сервисных предприятий»,— говорит руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

Фактически все три платежные системы проявили единодушие только в части операций с недвижимостью и в аптеках. Серьезные расхождения в тарифах тоже возникли только в двух категориях — лечебные и образовательные учреждения. Для них «Мир» установил самую низкую комиссию (0,3%), в то время как у международных платежных систем MasterCard и Visa их значения находятся на уровне 0,8–1%. «Межбанковская комиссия — это тонкий инструмент, с помощью которого уравновешиваются интересы всех участников платежной системы — банков-эмитентов, эквайеров и торговых организаций,— пояснили "Ъ" в MasterCard.— Снижение межбанковской комиссии для социально значимых товаров и услуг создаст необходимые условия для дальнейшего развития рынка и стимулирования россиян все чаще оплачивать покупки безналично».

По данным Сбербанка, доля безналичного торгового оборота в общих расходах граждан в первом квартале 2019 года составила 49,4%. В платежной системе «Мир» не удалось оперативно получить комментарий. «Мы внимательно следим за состоянием платежной индустрии и своевременно реагируем на изменения в ней. С 1 октября 2019 года новые ставки вводятся в действие,— сообщили в НСПК.— Мы рассчитываем, что снижение ставок, особенно в социальной сфере, будет способствовать не только оптимизации нагрузки на торговые предприятия, но и снижению цен для потребителя».

Дискуссии о величине эквайринговых комиссий, в которую оказались вовлечены не только торговые предприятия, банки, ЦБ и другие ведомства, но и президент России, длится не первый год. Дополнительным стимулом снижения комиссий при оплате товаров и услуг банковскими картами является запуск СБП для платежей граждан в пользу юрлиц. Тарифы СБП на платежи официально еще не объявлены, но ожидается, что они будут в пределах 0,2–0,7%, что ниже большинства даже новых пониженных тарифов в классическом эквайринге. «Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через систему СБП значительно снизит стоимость эквайринга для торгово-сервисных предприятий по сравнению с традиционным подходом к приему карт»,— заявили "Ъ" в банке «Русский стандарт».

При этом новые тарифы начнут действовать именно с 1 октября — к этому моменту к СБП должны подключиться все социально значимые банки, включая Сбербанк. Впрочем, как заметил Алексей Крохин, «уровень влияния новых альтернативных способов безналичной оплаты (таких как СБП) можно будет оценить только после их масштабирования и достаточного уровня проникновения на рынок».

Максим БУЙЛОВ