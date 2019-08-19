19.08.2019 09:00 193

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо (есть у "РГ") с предложением не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Бизнес-омбудсмен предлагает сохранить режим, в противном случае налоговая нагрузка на малый бизнес вырастет в три раза.

Правительство планировало заменить ЕНВД патентной системой с 2014 года, затем шла речь об отмене режима в 2018 году, однако до сих пор он существует. В июле минфин объявил об отмене с 2021 года льготного налогового режима ЕНВД, заявив, что на этот раз решение принято окончательно и бесповоротно.

В 2018 году по России в бюджеты было уплачено 65 миллиардов рублей ЕНВД. "По нашим расчетам, отказ от него и переход на патентную систему и упрощенную систему налогообложения повлечет увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес в три раза, — рассказал "РГ" Борис Титов. — То есть доплатить придется примерно 130 миллиардов. Малый бизнес на ЕНВД — это небольшие магазины, обувные мастерские, парикмахерские и так далее. Весь рост налоговой нагрузки будет переложен на потребителя, потому что подушки безопасности у них не существует. То есть людям в небольших городах придется платить, условно, на 100 рублей больше за ремонт ботинок или на 50 рублей больше за стрижку".

ЕНВД очень популярен, его применяют 276 тысяч организаций и 1,8 миллиона индивидуальных предпринимателей (по данным за 2017 год) в силу простоты исчисления, уплаты и администрирования. На 1 января 2019 года, по данным ФНС, доля налогоплательщиков ЕНВД составляла 21,8% от их общего числа.

Каждый пятый налогоплательщик применяет единый налог на вмененный доход

Предприниматели не торопятся переходить на патенты, поскольку на ЕНВД они чувствуют себя более комфортно, отмечает Светлана Петропольская, эксперт по правовым вопросам Московского отделения "ОПОРЫ России". "По мнению чиновников, ЕНВД негативно влияет на собираемость налогов в бюджет, поскольку платежи не зависят от реального дохода предпринимателей (например, бизнес может приносить миллионные прибыли, а налоговые платежи составят всего несколько десятков тысяч рублей). Этот режим часто используется как метод ухода от налогов, в том числе путем дробления бизнеса. По оценкам финансовых специалистов, из-за широкого распространения режима госбюджет недополучает ежегодно до пяти триллионов рублей".

При этом полноценной альтернативы ЕНВД не существует, говорится в письме. Организации не могут использовать патентную систему налогообложения (ПСН), в рамках режима нельзя уменьшить налог на страховые взносы, а установленные ограничения физических показателей деятельности (количество работников, торговая площадь) существенно меньше установленных лимитов для ЕНВД. Упрощенная система налогообложения (УСН) предполагает обязательное ведение отчетности и по своим параметрам более затратна (от 1,5 до 6 раз). Общая система налогообложения для малого бизнеса, в частности в сфере торговли и общепита, оказания услуг населению, является трудоемкой с точки зрения администрирования и не предполагает льгот по налогу на прибыль и имущество организаций.

Необходимо сохранить ЕНВД или модифицировать действующие налоговые режимы для достижения схожей с ЕНВД эффективности. В частности, распространить ПСН на организации с возможностью уменьшения налога на часть подлежащих к уплате страховых взносов и увеличением порога выручки/количества сотрудников для применения ПСН или снизить общую ставку по УСН с одновременным максимально возможным упрощением отчетности, предлагает бизнес-омбудсмен.

Елена БЕРЕЗИНА

