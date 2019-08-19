19.08.2019 09:40 243

Больше всего бензина АИ-92 на свои зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Отмечается, что там на среднюю зарплату можно приобрести в месяц 2080 л бензина. На втором месте оказалась Москва, ее жители могут купить в месяц 1798 л. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ, жители которого могут позволить себе 1609 л.

К регионам, где на среднюю по региону зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).

Меньше всего бензина могут купить жители республик Северного Кавказа, показало исследование. Жители Дагестана на среднюю зарплату могут купить 514 л АИ-92, Карачаево-Черкесии — 520 л, Кабардино-Балкарии — 525 л.

В среднем по стране доступность топлива АИ-92 составляет 926 л, показатели ниже этого уровня наблюдаются в 68 регионах страны. Агентство отмечает, что разброс цен на бензин в регионах составляет от 39,62 руб. (Челябинская область) до 56 руб. за л (Чукотка), однако во многих субъектах, где стоимость бензина высокая, его доступность находится на высоком уровне.

Эксперты рассчитали объем бензина АИ-92, который могут купить на свои зарплаты жители регионов России, на основе данных Росстата. Объем топлива вычислялся путем деления среднемесячного заработка в субъекте в период с июня 2018 года по май 2019 года на цену бензина в регионе на конец этого июля.

Юлия ВЫРОДОВА