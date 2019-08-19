19.08.2019 10:10 264

Использование мобильных телефонов в школах нужно ограничить, указывает в своих рекомендациях российские ведомства. С предложением полностью запретить телефоны в учебных заведениях ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали новые рекомендации для руководств общеобразовательных школ. В них указывается на необходимость ограничить использование мобильных телефонов детьми в учебных заведениях.

В частности, рекомендуется «предусмотреть целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука»» при входе в школу и «ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса». Также ведомства предлагают во время учебы хранить телефоны учеников в специально выделенных местах, при этом согласовав «способы их коммуникации с родителями в случае необходимости или внештатной ситуации».

Кроме того, ведомства рекомендуют проводить разъяснительную работу по вопросам «профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи» и воспитания «культуры пользования такими устройствами».

В сообщении указано, что рекомендации разработаны на основе «анализа международного опыта» и проведенного опроса. «В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях», — подчеркивают авторы рекомендаций.

Разработанные методические рекомендации поступят в школы и региональные департаменты образования до 1 сентября и будут действовать с начала учебного года. Роспотребнадзор в течение года будет следить, улучшилось ли здоровье школьников при ограничении использования мобильных телефонов, а Рособрнадзор будет выяснять, удастся ли повысить эффективность образовательного процесса.

Предложение запретить ученикам приносить в школу телефоны в начале июля выдвинула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову принять «необходимые решения» к началу учебного года. Попова пообещала, что в течение месяца будет создана рабочая группа о порядке использования телефонов в школах.

Также за запрет на использование гаджетов в школьных классах высказывалась министр просвещения Ольга Васильева. Она заявляла, что школьные классы и так «полностью оборудованы» необходимой ученикам техникой.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

