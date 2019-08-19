19.08.2019 10:20 306

В 2020 году правительство сможет начать инвестировать часть денег Фонда национального благосостояния. По оценке экономистов Райффайзенбанка и «Ренессанс Капитала», сумма таких вложений ежегодно может достигать 2,7 трлн и 3 трлн руб. в 2020 и 2021 годах при средней цене нефти $65 за баррель. В Райффайзенбанке смоделировали, при каком соотношении направлений этих вложений достигается максимальный рост ВВП и минимальное изменение курса рубля и инфляции. Однако аналитики предупреждают: если проекты окажутся неэффективными, положительный эффект для ВВП прекратится вместе с прекращением инвестирования денег фонда.

Уже в 2020 году, по мере того как ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 7% ВВП, правительство получит возможность инвестировать все деньги, которые превышают этот порог. На фоне обсуждения экономическими властями возможных вариантов и последствий таких вложений в инфраструктурные проекты и поддержку экспорта. В частности, глава Минфина Антон Силуанов говорил лишь о возможных отдельных «целевых решениях» инвестирования денег ФНБ, а первый зампред ЦБ Ксения Юдаева — о том, что можно допустить лишь вложения в активы, которые не влияют на агрегированный спрос и макроэкономическую ситуацию внутри страны. Между тем в Райффайзенбанке убеждены, что правительство будет вынуждено стимулировать деньгами фонда экономику: «Серьезных стимулов для роста ВВП нет, а эффект от нацпроектов с учетом того, что они будут финансироваться из налогов и проходить на фоне повышения НДС и пенсионной реформы, будет в лучшем случае слабоположительным (0,2–0,3 п. п. к росту экономики)».

Помимо вложений в высокодоходные иностранные активы, деньги ФНБ могут расходоваться на экспортные кредиты и внутренние инвестпроекты. В Райффайзенбанке считают, что при среднегодовой цене нефти $65 за баррель ежегодный объем средств, доступных для такого инвестирования, составит 2,7 трлн руб., а по оценке «Ренессанс Капитала» — 2,7 трлн руб. в 2020 году и 3 трлн руб. в 2021 году.

«Хотя прогнозируемые объемы доступных средств будут значительными, мы считаем, что дополнительные инвестиции не превысят 1% ВВП в год»,— убеждена экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, которая не видит «реального давления на ЦБ», в смысле увеличения инфляции от соответствующих внутренних инвестиций. Ранее аналитики Fitch, которые оценивают ликвидную часть ФНБ в 10% ВВП, в 2020 году замечали, что «масштаб этих внутренних инвестиций не сможет обратить вспять прогресс в плане повышения макроэкономической стабильности или снижения воздействия волатильности цен на нефть в экономике».

В Райффайзенбанке же, оценив комплексное влияние на экономику нескольких вариантов распределения вложений денег ФНБ (2,7 трлн руб. в год), обнаружили: максимальный рост ВВП при минимальном изменении курса рубля и инфляции достигается из соотношения вложений в экспортные кредиты и внутренние проекты на уровне трех к семи. «Если же соотношение сохраняется, но власти вкладывают средства в иностранные активы, то просто уменьшается абсолютный эффект, тогда как структура портфеля остается максимально эффективной»,— уточняют там. Такая пропорция вложений позволяет получить дополнительно один процентный пункт прироста ВВП ежегодно. Впрочем, долгосрочный эффект от инвестиций средств ФНБ будет определяться эффективностью проектов. «В противном случае рост ВВП прекратится одновременно с прекращением трат фонда»,— заключает автор расчетов экономист банка Станислав Мурашов.

Алексей ШАПОВАЛОВ