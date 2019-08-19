19.08.2019 10:30 254

Наличие хоть какого-то регулирования в налогообложении криптовалют лучше, чем его полное отсутствие. Но если принять неудачный закон, то он убьет возможность их нормального использования.

Во многих юрисдикциях так или иначе уже решен вопрос с подходами к налогообложению криптовалюты. Россия в этом отстает, хотя еще год или два назад казалось, что будут приняты все необходимые законы. Этого не произошло — в области налогообложения до сих пор нет никаких четких позиций и разъяснений от контролирующих органов. Но без этого закон о цифровых активах, который сейчас активно обсуждается, не будет полноценным. Поэтому комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России по вопросам налогообложения цифровых активов подготовила заключение для различных ведомств, в котором изложены рекомендации по системе налогообложения цифровых активов.

Деньги или имущество?

Сегодня в мире есть несколько основных подходов к тому, как определять криптовалюту для целей налогообложения: либо это аналог фиатных денег, либо это имущество или нематериальный актив. Первый подход применяется, например, в Швейцарии и Великобритании. Кажется, что приравнять криптовалюту к фиату — наиболее прогрессивный способ, потому что он позволяет транслировать подходы, которые уже сформировались в отношении «классических» денег. Здесь не потребуется сложной и точной законодательной надстройки. И наоборот, любой другой подход осложняет дело. Например, криптовалюта используется как средство платежа, и обмен денежными средствами не облагается дополнительными налогами. А вот любые сделки с имуществом облагаются налогом, и если криптовалюта будет считаться таким активом, то за любую транзакцию придется платить дополнительный налог. Вряд ли кто-то захочет в таком случае оплачивать товары или услуги криптовалютой — проще воспользоваться обычными деньгами.

По какому пути пойдет наше государство зависит от того, как власти смотрят на криптовалюту. Если как на возможность стимулировать новую индустрию и новые бизнесы, привлекать в том числе международные проекты, то логично рассматривать криптовалюту как денежные средства. Но если государство видит для себя больше рисков, например, в возникновении агрессивных налоговых схем, то, приравняв криптовалюту к иному имуществу, оно сильно ограничит ее использование.

По какому курсу рассчитывать налог

Важный вопрос, который юристы пытаются решить, — по какому курсу рассчитывать стоимость криптовалюты и, соответственно, рассчитывать налог. Сегодня нет признанных индикативов, поэтому предлагаются несколько вариантов. Во-первых, отдать этот вопрос на усмотрение налогоплательщика, который сам должен указывать курс, по которому он рассчитывал налог. Тогда важно будет закрепить определенный период, в течение которого курс нельзя менять, например, один год. Правда, у налоговиков все равно может возникнуть соблазн говорить, что налогоплательщик меняет курс не из-за объективных причин, а чтобы получить налоговую выгоду.

Лучше, если будет какой-то заслуживающий доверия регулятора источник курсов криптовалют, на основании которого можно будет рассчитать налог. Например, в законе об обороте драгоценных металлов указано, что при оценке драгметаллов должны использоваться учетные цены ЦБ, который ориентируется на Лондонскую биржу металлов (LME). Тот же принцип можно использовать и в отношении криптовалют: ЦБ будет указывать соответствующие курсы криптовалют, ориентируясь на авторитетный для него источник.

Комплаенс и бухучет

Для налогового законодательства критично важно выстроить такую систему отчетности, которая учитывала бы, что речь идет об огромном количестве транзакций. Не нужно требовать ежедневной отчетности по каждой операции, иначе компании столкнутся с избыточной дополнительной нагрузкой, утомительным налоговым администрированием. Которое, к тому же, будет слишком дорогим. Любая, особенно крупная, компания ежедневно продает и покупает большое количество продуктов и услуг. По каждой транзакции нужно выставить счет-фактуру и не только. При этом надо понимать, что курс криптовалюты постоянно меняется, что тоже придется учитывать каким-то образом в отчетности. Если применять стандартный подход, получится огромное количество файлов отчетности, которые даже ФНС будет не готова обрабатывать.

Также нужен и новый бухгалтерский стандарт. Компаниям важно показывать на своем балансе, что у них есть активы в криптовалютах. На основании действующих стандартов это сделать невозможно.

Что делать с НДФЛ

Если рассматривать криптовалюту как средство инвестирования, имеет смысл сделать минимальный порог необлагаемого дохода. Так поступили, например, в Германии, где такой порог составляет €600. У нас звучит цифра 4000 рублей, но это совсем маленькая сумма. Скорее всего те, кто инвестирует в криптовалюту, будут тратить больше. Разумной кажется цифра 30 000 рублей в год. При этом, если валюта не продается в течение года, то налог за разницу от ее переоценки не надо платить — это важный момент, который тоже нужно учесть в законопроекте.

Что делать с майнерами

На сегодня самым оптимальным налогообложением майнинга видится патентная система налогообложения, когда зарегистрированный майнер каждый год должен платить определенную сумму за патент. Сейчас трудно судить о размерах этой суммы, должно пройти время, чтобы понять, насколько справедлив тот или иной фиксированный налог. В любом случае, с точки зрения государства хоть какой-то налог лучше, чем никакого. У майнеров должно быть примерно такое же мнение: лучше, если вести свою предпринимательскую деятельность законно. Но, повторимся, здесь важен разумный, справедливый подход.

Николай СИМОЯНОВ, Forbes Contributor

