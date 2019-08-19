Рубль пытается расти, но мешает локальный спрос на валюту

19.08.2019 11:00 367

Рубль пытается расти утром понедельника с оглядкой на внешние рынки, оптимистично настроенные в ожидании экономических стимулов, однако развить успех мешает сохраняющийся локальный спрос на валюту, который участники рынка связывают с остаточными потоками на конвертацию рублевых дивидендов.

В условиях тонкого летнего рынка становятся заметнее и интервенции Центробанка — регулятор сейчас покупает ежедневно валюту примерно на 14 миллиардов рублей.

Против может также играть и сезонное сужение профицита текущего счета РФ.

Поддержкой же российской валюте на текущей неделе будут выступать продажи экспортной выручки к уплате в следующий понедельник НДПИ.

К 10.30 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,46, и российская валюта набирает 6 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дешевеет к евро на 4 копейки, котировки вблизи 73,80.

Утром понедельника большинство развивающихся и сырьевых валют показывает небольшой рост, безопасные иена и франк малоподвижны, а золото в минусе с начала дня.

Подобная динамика отражает текущий рыночный оптимизм на фоне ожиданий стимулирующих мер в Китае и Германии.

Пара евро/доллар дорожает на 0,1% с начала дня и оценивается в $1,11.

На рынке нефти базовые сорта набирают по 1,5% с начала дня, баррель Brent оценивается в $59,50.

"Внешний фон говорит о том, что сегодня рубль отыграет часть потерь. Вполне возможно, что по итогам дня рубль сможет закрепиться под отметкой 66 за доллар, однако о возвращении в канал 65,00-65,50, где торги проходили первую часть августа, говорить пока рано", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ