19.08.2019 13:00 296

Следователи МВД начали проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах» (РГС). Информация о проверке содержится в запросах Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве, направленных в «Росгосстрах» и банк «ФК Открытие» (сейчас контролирует РГС). РБК ознакомился с документами, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием запросов.

В 2016 году основной на тот момент бенефициар «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился c экс-владельцами «Открытия» о продаже части страховой компании банку. В 2017 году «Открытие» стало владельцем РГС, но вскоре ЦБ забрал банк на санацию, вместе с ним регулятору отошла и страховая компания. Новый менеджмент «Росгосстраха» с прошлого года пытается оспорить сделки, проводившиеся бывшим руководством страховой компании перед объединением с «Открытием», для этих целей оно наняло А1 — инвестиционное подразделение «Альфа-Групп».

Что ищут следователи

Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства «Росгосстраха», поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в «Альфа-Групп»), говорится в запросах. Речь идет о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и других. Эти же сделки в арбитражных судах пытается оспорить новый менеджмент РГС.

У «Открытия» МВД запросило информацию о том, проводил ли банк оценку имущества, приобретаемого у РГС, а также документы об оплате банком этих активов. Правоохранители попросили РГС подготовить заявление о совершении противоправных действий бывшим руководством страховой компании, указать факты хищения, оценить ущерб и представить документы, подтверждающие сделки. Проверкой занимается отдел по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД, «Открытия» и «Росгосстраха».

Сделка по передаче РГС «Открытию» проходила незадолго до санации банка в августе 2017 года. Банк получал не только страховую компанию, но и ряд других активов, в том числе «Капитал Ре», «КС-Холдинг». Пока права на эти компании не перешли «Открытию», контроль над ними был у Хачатурова, отмечалось в иске РГС. В итоге перед переходом страховой компании в банк были совершены сделки «к выгоде компаний, остававшихся под его контролем, и в ущерб компаниям, передававшимся «ФК Открытие», считает «Росгосстрах».

Претензии у нового руководства «Росгосстраха» вызывают следующие сделки суммарно почти на 1,5 млрд руб.:

16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест». В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте». Стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн руб., приводил сравнение РГС, ссылаясь на отчет оценщика «Русбизнеспроект». «Капитал Ре» была присоединена к РГС, поэтому юристы РГС через арбитраж пытаются признать эту сделку недействительной.

23 августа 2017 года «Капитал Ре» приобрела облигации «РГС-Недвижимости» за 481 млн руб., но вскоре по ним был объявлен дефолт, а «РГС-Недвижимость» признали банкротом, отмечал в иске РГС.

Интерес нового руководства компании привлекла и сделка по покупке «Капитал Ре» евробондов «Открытия» у «дочки» «РГС-Жизни» на 59 млн руб. Она совершалась в день санации банка, и бумаги в ходе санации были списаны.

Как судится РГС

Ущерб от сделки по продаже активов «Медис», оцениваемых по балансу на 2016 год в 827 млн руб., РГС пытается взыскать с Даура Джениа — бывшего гендиректора «Капитал Ре», назначенного на эту должность Хачатуровым. Суд первой инстанции удовлетворил иск, в сентябре 2018 года вторая инстанция отменила решение. В июле 2019 года дело забрал себе Верховный суд, коллегия по экономическим спорам рассмотрит его в сентябре.

РГС пытается привлечь в качестве соответчика компанию ООО «Союз», 99% которой принадлежит главе футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру (данные СПАРК «Интерфакса»). «Союз» теперь владеет контрольным пакетом (74,9%) в сети поликлиник «Медис». Предварительное заседание Девятого арбитражного суда Москвы по этому вопросу пройдет в сентябре.

Взыскать 481 млн и 59 млн руб. по облигациям «Росгосстрах» хочет с «РГС-Жизни» и «СК Капитал-Лайф», которые, как следует из иска, контролировались Хачатуровым. РГС проиграл дело в первой и апелляционной инстанциях. Но 20 июня арбитраж Московского округа отменил в кассации оба решения и направил дело на новое рассмотрение. «РГС-Жизнь», входившая в группу РГС, в рамках сделки с «Открытием» оставалась у Хачатурова. А в 2018 году Гинер объявил, что приобрел страховщика жизни по английскому праву и уже несколько лет является его владельцем.

Позиции участников спора

Представитель А1 отказался комментировать информацию о проверке МВД, но заявил, что требования «Росгосстраха» являются обоснованными, а «действия, совершенные структурами Данила Хачатурова и аффилированных с ним лиц, были направлены на циничный вывод активов». «Сделки демонстрируют явное злоупотребление сложившейся ситуацией, мы убеждены, что они должны получить как гражданско-правовую, так и уголовно-правовую оценку», — добавил он.

«Информацией о возможных запросах документов от МВД мы не обладаем. К любой объективной проверке относимся абсолютно спокойно, так как никаких нарушений в действиях бывших собственников компании не было, что подтверждается в том числе первоклассными аудиторскими заключениями, полученными до сделки», — сказал РБК адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. Информация о запросах «появилась именно сейчас, накануне заседания арбитражного суда 21 августа, так же, как это имело место и накануне других важных заседаний», сказал он, добавив, что адресатом информации о проверках является арбитражный суд.

Письмо из «Альфы»

После серии неудач в судах в апреле 2019 года Авен написал письмо президенту Владимиру Путину. Он указывал на «очевидный характер допущенных злоупотреблений, убыточность и незаконность совершенных бывшим руководством «Росгосстраха» сделок» и жаловался на то, что суды, «игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел», отказывают в исках, сообщали «Ведомости». Путин перенаправил письмо генпрокурору Юрию Чайке.

«Само по себе письмо господина Авена, по нашему мнению, является примером внепроцессуального, незаконного вмешательства в осуществление правосудия с целью обогащения. Любое давление на суд недопустимо в правовом государстве», — сказал РБК адвокат Хачатурова Мельников.

«Тот факт, что представители следственных органов предпринимают активные действия по проверке фактов, указанных в заявлении, несмотря на то что указанные вопросы уже рассматриваются в арбитражных судах, на мой взгляд, может свидетельствовать о серьезности проверки и о вероятности возбуждения уголовного дела», — сказал РБК партнер практики разрешения споров юридической компании Linklaters Владимир Мельников.

«При наличии достаточных данных, указывающих на признаки хищения, результатом такой проверки вполне может быть возбуждение уголовного дела. Впоследствии в таком уголовном деле может появиться и обвиняемый», — полагает партнер PB Legal Алан Байрамкулов. Он отмечает, что «в вынесенном по уголовному делу приговоре могут быть установлены факты, которые станут обязательными для арбитражного суда, рассматривающего дела по тем же обстоятельствам».

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Антон ФЕЙНБЕРГ

При участии: Егор ГУБЕРНАТОРОВ