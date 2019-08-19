19.08.2019 15:00 291

Банк России перенес срок обязательного подключения крупнейших банков к системе быстрых платежей — с 1 сентября на 1 октября. Это может быть связано как с поздним принятием соответствующего закона, так и с позицией главы Сбербанка Германа Грефа, называющего систему «альтернативно-принудительным счастьем».

Срок обязательного подключения системно значимых банков к системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц — с 1 сентября на 1 октября. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Соответствующие изменения в правила платежной системы зарегистрировал Минюст.

Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц (С2В-переводов). Уже осенью этого года в системе быстрых платежей будет реализована возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода, напомнил регулятор.

Кроме того, Банк России планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит Банка России для работы в системе в выходные и праздничные дни. С того же дня банки-участники должны будут использовать логотип СБП в своих приложениях, что поможет кредитным организациям идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП.

ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января. Сервис позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона и другим простым идентификаторам независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.

Возможные причины переноса

О том, что подключение крупнейших банков к системе быстрых платежей может быть перенесено на октябрь, в начале июля сообщала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она объясняла это тем, что закон, наделяющий Банк России правом обязать банки к подключению к СБП, был принят не в мае, как ожидал регулятор, а в июле.

Кроме того, к системе не подключается крупнейший российский банк — Сбербанк, хотя большинство таких кредитных организаций уже с ней работают. Сбербанк развивает свою систему переводов, а СБП, большинство участников которой пока не взимают комиссии, по сути, «выступает ее конкурентом», отмечает РБК. Кроме того, в начале августа Сбербанк объявил о массовом запуске сервиса QR-платежей, который «также считается конкурентом системы», пишет издание.

В майском интервью газете «Коммерсантъ» глава Сбербанка Герман Греф критиковал систему. «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня не ясно», — отмечал он. Также Греф заявлял, что пока система не безопасна. По данным «Коммерсанта», Сбербанк выдвинул условие для своего подключения к системе: он хочет получать 1% от суммы платежа помимо комиссии, которую будет взимать сама система.

Вероятно, Сбербанк привел доводы, которые убедили ЦБ перенести срок подключения к СБП на один месяц, заявила РБК председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева. «Возможно, у Сбербанка возникли технические сложности с подключением, но здесь все зависит от настроя. Если сильно захотеть, то можно реализовать сервис и в кратчайшие сроки», — объяснила она.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

