Альфа-банк с начала года потратил на развитие инфраструктуры единой биометрической системы $1,5 млн, но пока эти инвестиции себя не оправдали.

С начала года Альфа-банк потратил на создание инфраструктуры для сбора биометрических данных $1,5 млн, но пока это «недешевое удовольствие» себя не оправдало, рассказал журналистам директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков.

К июлю 2019 года банк подключил к единой биометрической системе (ЕБС) 354 отделения, однако спроса на передачу своих данных у населения не обнаружилось. По данным на июль лишь 1179 клиентов Альфа-банка сдали свои данные в ЕБС.

В результате дорогостоящее оборудование простаивает, а инвестиции себя не оправдывают, пожаловался Пятков. «Пока расходы на создание всей этой инфраструктуры сильно избыточны. Мы расходы понесли, но, к сожалению, пока еще оборудование по сути простаивает», — заявил он. По словам Пяткова, из $1,5 млн, потраченных на создание инфраструктуры ЕБC, меньшая часть ушла на оборудование для сбора данных – около $100 000 — 150 000, а большая часть — на технологии, необходимые для обработки и обеспечения безопасности для собранных данных.

Из-за низкого спроса на биометрию в банке пока не планируют запускать сервисы, которые бы позволяли эту самую биометрию использовать. «Я знаю, что в Сбербанке такие сервисы уже делали, но мы туда не бежим, потому что пока не будет серьезного выхлопа. У нас пока другие приоритеты», — заявил Пятков. Среди приоритетов банка вместо ЕБС, например, развитие услуг курьерской доставки карт.

По мнению Пяткова, проблема состоит в том, что у ЕБС нет «четко сформулированного ценностного предложения», то есть клиенты не понимают, зачем им нужно идти в банк для сдачи биометрии. «Изначально предполагалось, что это позволит клиентам удаленно открывать счета в банке и заключать сделки. Но наше общение с клиентами показывает, что если клиент хочет открыть счет в новом банке, он не видит проблемы в том, чтобы посетить отделение этого банка», — объясняет он. По его мнению, драйвером развития ЕБС могло бы стать подключение к ней государственных сервисов. Например, если бы биометрия позволяла проходить таможенную проверку в аэропорту без очереди и контакта с пограничником.

Единая биометрическая система начала работать с 1 июля 2018 года с подачи Банка России. По данным ЦБ, система удаленной идентификации даст доступ к финансовым продуктам в том числе «для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения». Услуга доступна более чем 400 отделениях банков в 140 городах России.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

