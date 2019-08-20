20.08.2019 08:30 310

Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение. Если в прежней редакции им инкриминировалась растрата из «Югры» всего 7,5 млрд руб., то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд руб. Своей вины в этом преступлении никто из обвиняемых не признает.

По данным "Ъ", новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Им стала экс-директор столичного филиала этого кредитного учреждения Нина Чернова. Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева все по той же ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено 10 июня. Буквально в тот же день его соединили в одно производство с основным делом. Его фигурантами являются все те же Алексей Хотин, Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев, а также коммерсанты Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин. А вот фамилия госпожи Черновой в нем не фигурировала. Задержали ее 14 июня и на следующий день по ходатайству следователя Басманный райсуд отправил ее в СИЗО. Одним из оснований стал тот факт, что после возбуждения уголовного дела в отношении соучастников Нина Чернова «приняла меры по получению шенгенской визы, что свидетельствует о создании ею условий для того, чтобы скрыться от органов следствия». Отметим, что на тот момент она была подозреваемой в соучастии в хищении из «Югры» (лицензия отозвана в июле 2017 года) 7,5 млрд руб. По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга». Впрочем, 20 июня, когда экс-директору столичного филиала «Югры» предъявили обвинение, в деле появились совсем другие цифры. По данным "Ъ", Нине Черновой вменили соучастие в хищении уже более 200 млрд руб. Аналогичное обвинение вынесено в адрес и остальных фигурантов расследования, в том числе Алексея Хотина.

При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%. Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.

При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом. Не менее любопытен и тот факт, что примерно месяц назад адвокаты Алексея Хотина, Алексея Нефедова и Дмитрия Шиляева подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда, чтобы добиться отмены и домашнего ареста, однако затем дружно ее отозвали. При этом никто из обвиняемых, включая Нину Чернову, своей вины в инкриминируемых хищениях не признает.

Один из участвующих в деле защитников в разговоре с "Ъ" предположил, что, отправив Нину Чернову в СИЗО, следствие, очевидно, надеется не только добиться от нее признательных показаний, но и дает понять главному фигуранту дела Алексею Хотину, что подобная участь может ожидать и его. Вполне вероятно, что бывший владелец «Югры» и другие топ-менеджеры вняли этому предупреждению. Во всяком случае, чем-то другим объяснить отзыв апелляционной жалобы сложно. Между тем позиция всех обвиняемых сводится к тому, что в этом деле нет состава преступления. По данным "Ъ", с просьбой прекратить или содействовать изменению меры пресечения адвокаты фигурантов уголовного дела недавно обратились к генпрокурору Юрию Чайке и председателю СКР Александру Бастрыкину. По словам защитников, даже домашний арест не дает возможности их клиентам, несмотря на отказ признать вину, погасить ущерб. На сегодняшний день, как сообщил близкий к следствию источник, обвиняемые уже якобы возместили около 16 млрд руб. Официально адвокаты фигурантов дела комментировать ситуацию не стали.

Отметим также, что на днях следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций. Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине. На первых двух фирмах висят невозвращенные кредиты на 3,2 млрд руб. и почти на 20 млрд руб. соответственно. Два других ООО сейчас находятся в стадии ликвидации.

Олег РУБНИКОВИЧ