20.08.2019 08:40 291

Средняя сумма выданных в России потребительских кредитов всего за три года выросла почти вдвое. В Сбербанке считают продолжающийся рост потребительского кредитования объективным и до конца неисчерпанным. Банк России же с 1 октября готовится охладить быстро растущий рынок, опасаясь увеличения долговой нагрузки населения и снижения устойчивости банковского сектора.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", средняя сумма выданного потребительского кредита увеличилась во втором квартале 2019 года до 191 тысячи рублей со 111,5 тысячи рублей за тот же период 2016 года (в 1,7 раза). При этом объем портфеля потребкредитов у банков тоже продолжает устойчиво расти. Заметно растет и количество выданных потребкредитов -7,7 миллиона в первом полугодии 2019 года против 6,2 миллиона в первом полугодии 2018-го. Рост числа выдаваемых кредитов связан как с кредитованием новых клиентов отдельными игроками, так и с более агрессивными кредитными политиками, позволяющими одобрить большее число заявок на получение кредитов, считает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Быстрый рост долговой нагрузки граждан в ЦБ считают одной из главных уязвимостей финансовой системы

При этом в опубликованном на прошлой неделе исследовании главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова говорится, что вызвавший у многих обеспокоенность быстрый рост кредитов физлицам в последние годы носил объективный характер и пока далек от исчерпания.

По оценке Матовникова, разовыми, но мощными факторами для рынка стали рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017-2018 годах и снижение стоимости обслуживания долга из-за падения ставок и увеличения сроков кредитования. Средняя сумма кредита растет в основном за счет ухода самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ: в итоге на рынке остались только крупные кредиты — и средний чек вырос, а не те же заемщики взяли больше долга, пишет Матовников.

В Банке России ранее не раз подчеркивали, что темпы роста необеспеченного потребкредитования остаются намного выше темпов роста доходов и зарплат. Быстрый рост долговой нагрузки населения регулятор считает одной из главных уязвимостей финансовой системы. С 1 октября ЦБ для охлаждения рынка установит для банков надбавки к коэффициентам риска, которые будут зависеть от уровня долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита. Фактически банки будут рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче потребкредита свыше 10 тысяч рублей. Это, по задумке ЦБ, должно сдержать необеспеченное кредитование, по крайней мере заемщиков с высокой нагрузкой.

Роман МАРКЕЛОВ

