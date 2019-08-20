20.08.2019 09:10 274

Россия по итогам 2018 года заняла третье место среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства, уступив Аргентине и Бразилии. Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ), с которыми ознакомились «Известия». Там порекомендовали эти правила смягчить, поскольку излишняя строгость сдерживает приток иностранных инвестиций. В Минэкономразвития не поняли, из чего исходил МВФ, делая такой вывод. Ведь в последние годы у партнеров по ВТО не было претензий по поводу торгового протекционизма. Представители министерства, а также опрошенные «Известями» эксперты считают, что курс на импортозамещение, напротив, позволил укрепить ряд значимых отраслей. К слову, по другим критериям, иллюстрирующим строгость торговой политики, РФ — одна из наиболее лояльных стран среди развивающихся рынков, полагают в МВФ.

Уровни ассимиляции

По итогам 2018 года МВФ оценил уровень требований России к локализации производства зарубежными компаниями в 15,4 балла. Это означает, что в продукции, произведенной иностранцами с учетом правил освоения местных ресурсов, доля импортных компонентов составляет 15,4%. Первое и второе места заняли соответственно Бразилия (23,9) и Аргентина (18,7), четвертое и пятое — Индонезия (4,2) и США (3,9). Аналитики фонда рассчитывали показатель за 10 лет — с 2008 по 2018-й.

В МВФ рекомендуют России смягчить правила: их строгость препятствует притоку капитала из-за рубежа. В пресс-службе валютного фонда на просьбу «Известий» уточнить, почему там сделали такой вывод, сообщили, что «при прочих равных иностранный инвестор выберет страну с более низкими требованиями к локализации». Побочный негативный эффект таких стандартов в том, что Россия остается «за пределами глобальных цепочек поставок», добавили в МВФ.

В Минэкономразвития на просьбу «Известий» прокомментировать рейтинг и точку зрения Международного валютного фонда сообщили: необходимо понимать, из чего исходил МВФ, делая такой вывод, «из обзора МВФ этого не следует». Требования по использованию отечественных товаров запрещены правилами ВТО, и Россия соблюдает их. И это подтверждается отсутствием претензий в последние годы к России со стороны партнеров относительно торгового протекционизма. Также в Минэке не понимают, почему требования по локализации должны препятствовать притоку иностранных инвестиций.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Главный документ, определяющий требования к локализации, — это постановление правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». В нем прописаны критерии, что считать товаром местного производства по различным сферам бизнеса.

На общих основаниях

Российское законодательство не запрещает иностранным инвесторам выпускать на нашей территории продукцию, состоящую даже на 100% из импортных компонентов, пояснил управляющий директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Андрей Точин. Однако это подразумевает работу в общем режиме: без льгот и господдержки. С учетом того что в России сравнительно дорогая рабочая сила и высокие административные барьеры, инвестировать в завод без послаблений зачастую невыгодно, резюмирует он. Однако российский рынок — премиальный в ряде отраслей.

— Хотя иностранные производители и не любят делиться своими ноу-хау, им приходится это делать, чтобы не потерять деньги, — заявил Андрей Точин.

Местные требования действительно относительно высокие. Однако в последние годы правительство перешло от ограничительной политики освоения производства из местных компонентов к поощрительной, считает старший менеджер департамента налогов и права Deloitte в СНГ Светлана Газизова. Например, с 2016 года действуют специальные инвестиционные контракты (СПИК), предполагающие льготы за повышение уровня локализации.

В автопроме, для того чтобы получить доступ к минимальной господдержке, необходимо осуществлять в РФ сварку, окраску, штамповку кузова (включая использование 70% российского металла), а также выпускать двигатель и коробку передач. Дополнительные льготы предоставляются за перенос технологий, вложения в научные разработки. Эти требования во многом позволили усовершенствовать российский автопром, уверен эксперт РАНХиГС Евгений Гущин. В конечном счете иностранцам просто стало намного выгоднее производить из местных компонентов, чем импортировать свою продукцию из-за рубежа, заключил он.

Не считая локализации, среди развивающихся рынков G20 Россия — одна из наиболее лояльных к зарубежным партнерам стран по уровню торговых ограничений, следует из данных МВФ. Например, по показателю «защита торговли» у РФ — 1,2 балла (чем ниже показатель, тем меньше страна вводила новых ограничений за последние 10 лет), тогда как у Индии — 4,4, Турции — 3,1, Аргентины — 2,2, Бразилии — 1,7, Китая — 1,6. Среди развивающихся стран Россию опередили лишь Мексика (0,3), Южно-Африканская Республика (0,1) и Саудовская Аравия (0). Показатель США — 2,8.

Аналогичная ситуация сложилась и по другим критериям, демонстрирующим открытость торговой политики в последние 10 лет: импортные пошлины и налогообложение, ограничения на бестарифный ввоз продукции, простота открытия бизнеса нерезидентами, барьеры на иностранные инвестиции.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Россия заняла 31 позицию, поднявшись на четыре строчки. В 2012-м страна находилась на 120-й.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

