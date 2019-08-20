20.08.2019 09:30 281

15 августа Минтруд опубликовал обновленный список работ, к которым запрещено привлекать женщин. Ревизию провели масштабную: убрали и совсем архаичные позиции, как, например, «корчевка пней», и желанные, ради которых женщины не боялись судиться, — среди них машинист электропоезда. Теперь можно быть и дальнобойщицей (в списке феминитивов прибыло), и боцманом (боцманшей?). Уточняется, что обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2021 года. Что это — шаг к равенству полов или же инициатива на самом деле ничего не решит — и как может отразиться на рынке труда, выясняли «Известия».

В пути шофер-дальнобойщица

О новом списке заговорили еще в начале июля. На утечку тут же отозвалось интернет-сообщество. Кто-то вспомнил о своей давней мечте стать машинистом электропоезда, кто-то ерничал о знаке «каблучок» на стекле и шутливо вопрошал: «Мужики на фронте?» Для кого-то вообще стало откровением существование подобного списка. Расстраивались.

«Феминистки, добились? В СССР женщины работали трактористками. Даже лозунг такой был «Женщины — на трактор!». Сейчас вспоминаю их обветренные лица, огрубевшие фигуры и потрескавшиеся руки... И запах — не «Шанель», — сокрушалась Наталия Мюселимян .

И радовались. «Наконец-то! В Европе женщины уже давно и капитаном корабля могут быть, и поезда водить, а в России всё с опозданием на 30 лет», — написала Valeria Azovskaya .

Еще в прошлом году министр Максим Топилин объяснил, зачем менять утвержденный еще в 2000 году список (по большому счету повторяющий перечень, определенный еще в 1970-х). Во-первых, некоторые позиции морально устарели, не применяются в нынешнем производстве. Во-вторых, появилось современное оборудование.

«В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», — анонсировал глава Минтруда документ, уточнив, что новый перечень «расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда».

В черной и цветной металлургии женщину по-прежнему не ждут, как и на химических производствах, подземных и горных работах (полный список ограничений здесь ), в сфере добычи нефти и газа, на бурении скважин... По сути, одни из самых высокооплачиваемых отраслей — на это обращают внимание противники списка. Так, ищем в интернете вакансию «плавильщик ферросплавов» и находим, что максимальная зарплата для такого специалиста — 60 тыс. рублей.

Правда, весь перечень, как в математике, — задача «со звездочкой». Он действует для работниц, «условия труда которых отнесены к вредному и (или) отнесены к опасному классу условий труда» по результатам специальной оценки. По идее, если работодатель сумеет обеспечить обратное, то всё возможно. Итак, кому под силу?

«Сокращение списка мы оцениваем позитивно, — говорит «Известиям» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, в профильные профсоюзы поступали обращения от женщин, которым запрещали работать, например, на флоте на каких-то командных должностях. — В списке остались виды работ, связанные с ядовитыми веществами, химикатами, которые могут нанести существенный вред здоровью женщин, в частности репродуктивной способности».

Уточняем: а если женщина уже родила и больше не хочет, почему она всё равно попадает под критерии для будущей матери?

«Понимаете, те позиции, которые остались в списке (даже если просто читать названия), производят не очень приятные ощущения. Смысл вот в чем: зачастую желание женщины работать по определенной специальности необязательно связано с идеей самореализации, а скорее с тем, что отсутствуют какие-то иные достойные предложения о работе. Но даже в этом случае функционал списка заключается в том, чтобы люди ради зарабатывания денег не загоняли себя в гроб», — пояснил представитель ФНПР.

«Беги, Машка, беги!»

Социальный психолог Алексей Рощин несколько лет проводил фокус-группы с сотрудниками предприятий самых разных отраслей. Узнал много удивительного.

«Что меня в свое время потрясло у железнодорожников, так это должность «сигналист». Обычно ее занимает женщина, — рассказывает «Известиям» Алексей Рощин. — Основная функция сигналиста — следить за тем, чтобы составы не укатывались, когда их ставят на стоянку. Для этого под колеса ставят тормозной башмак. Группа, с которой я работал, на 90% состояла из женщин. Маленьких, молодых, изящных. Они рассказывали, что практически всю смену (а составы огромные, под километр длиной) надо носиться между путей — сначала в хвост состава, а потом в начало — и крепить эти башмаки. Я тогда поинтересовался: «А сколько же весит один башмак?» — «8 кг». — «А сколько нужно на один состав?» — «По-хорошему, четыре башмака». — «А как вы их носите?» — «Ну вот так и носим. Я иногда — по три, а моя подруга Аня — по четыре». — «А сколько вы весите, простите?» — «48 кг».

По нормам , женщина не может поднимать постоянно в течение рабочей смены больше 7 кг, но, как поясняли представительницы слабого пола, «если бегать даже с одним башмаком, ничего не успеешь».

«Я потом спросил у начальников станции, как такое возможно. Они смущались, соглашались, что должны работать мужики, но те не идут, — говорит социальный психолог. — Сигналист считается очень простой работой, низко оплачиваемой — 10–12 тыс. рублей (года четыре назад так было). Нормальные мужики на эту зарплату не идут, а те, которые идут, — это, как правило, такие мужики, которых со всех других работ выгоняют. Пьяница то на работу опоздает на час-полтора, потому что отоспаться не может, то вообще не ходит, потому что в запое. С мужиками руководство намучилось, а с женщинами хорошо: не пьют, не перекуривают постоянно, исполнительные. Ей сказали: «Машка, беги!». Она берет эти башмаки и бежит и в дождь, и в стужу. А то, что она надрывает свой организм, возможно, у нее будут проблемы с деторождением или вообще не удастся родить, — это уже никого не касается».

И в этом есть доля лукавства: тягать тормозные башмаки или укладывать шпалы можно, а ремонтировать авиадвигатели нельзя.В запрещенном списке, например, не было профессии «космонавт», хотя нагрузки серьезные, особенно для действующего экипажа.

«В космонавты женщину готовят постепенно, а на заводе — пришла и работай, — объясняет разницу Алексей Рощин. — Женщины тягают чудовищный вес! Часто на инструкцию плюют, потому что нужен план, нужно делать быстро и не рассусоливать, а на людях экономят, поэтому нагрузка больше. И так по всей стране: то, что делает женщина на рабочих специальностях, ни в сказке сказать, ни пером описать. Конечно, женщина может прийти на работу, ей скажут: «Вот бери эту штуковину и неси». Она взвесит: «Извините, я ее поднимать не буду, а вы не имеете право меня заставлять!» Что будет? Товарки засмеют: «Белоручка! Мы работаем — и ничего, а ты еще будешь права качать... Из-за тебя и нас накажут!»

Специалист считает, что списки запрещенных профессий по большому счету «ни о чем» — нужно запрещать не профессии как таковые, а нагрузки.

«Хотя есть нагрузки, которые и мужиков во многих случаях «убивают». Например, я разговаривал с шахтерами, горными мастерами. Спрашивал: «Вот вы пробили. А как вы потом крепите своды?» — «Есть специальные штыри». — «Сколько весит этот штырь?» — «Около центнера». А мужичок сидит ростом метр шестьдесят в кепке — совсем не богатырь. «И сколько вас таскает?» — «Я один». Нужно ограничивать, но должно быть встречное движение со стороны организации, которая бы защищала интересы рабочих. Можно включать профессии в список, выключать, а реальной защищенности от этого не прибавляется».

Взять и отменить

Депутат Госдумы и прославленная фигуристка Ирина Роднина считает, что подобного списка вообще не должно быть. Женщина сама в состоянии понять, подходит ли ей конкретная работа или нет.

«Мы одна из немногих стран, где сохранились списки запрещенных и разрешенных профессий, — цитирует Ирину Роднину «360» . — Эти списки смешны. Потому что если так наше министерство беспокоится о деторождении, то я вам могу сказать, что тренер по фигурному катанию стоит каждый день много часов на холодном льду. И никаких «северных» не получает и раньше не уходит на пенсию, как у нас люди, живущие на Севере».

С депутатом согласна и председатель общероссийского общественного движения «За права женщин в России», почетный адвокат России Людмила Айвар. По ее мнению, если женщина уже родила и хочет освоить профессию из числа запрещенных, то почему бы и нет.

«Женщины для себя все-таки сами решат, на какой работе им работать лучше. Хотя у нас государство говорит, что мы это делаем, потому что женщина рожает, это забота о ее здоровье. Но я прошу прощения, а о мужском здоровье разве заботиться не нужно? Мужчина-дальнобойщик, который через несколько лет становится не способен зачать ребенка, или мужчины, которые работают на атомных станциях и подлодках, — об их здоровье заботиться не нужно?» — говорит в беседе с «Известиями» Людмила Айвар.

Однако в целом сокращение списка можно считать шагом к равноправию, и, по словам Людмилы Айвар, этому способствовал ряд обращений в ООН. Так, Светлана Медведева, которая хотела работать рулевым-мотористом на речном судне, выиграла дело против правительства в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

«В некоторой степени это вынужденная мера. Как у нас выправляется законодательство, когда Европейский суд или Конституционный суд признают нарушение той или иной нормы, так и выправляется законодательство в связи с тем, что одна из наших соотечественниц дошла до ООН, — поясняет Людмила Айвар. — Мы же не предлагаем женщине: вот, пожалуйста, выбирай из тех профессий, которые разрешены на равных с мужчиной условиях, трудоустраивайся и получай зарплату. Это нам в больших городах хорошо живется и кажется, что все вокруг живут точно так же. Ничего подобного! Почему люди уезжают, почему деревушки разваливаются, маленькие города вымирают? Люди уезжают в большие города для того, чтобы можно было как-то заработать на жизнь. А если нет ничего другого? Конечно, они идут туда, куда можно, а тут еще и запрет на профессию или какие-то предрассудки... «Баба на корабле — быть беде!» А пьяный мужик на корабле — к добру?»

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, сокращение списка запрещенных профессий на рынок не повлияет.

«В реалиях сегодняшнего дня — высокого развития технологий, замены большинства ручного труда машинным — для рынков в большинстве случаев нет никакой разницы, какого пола будет сотрудник, выполняющий работу», — пояснил «Известиям» Павел Сигал.

К слову, в конце 2018 года подсчитали, что при сохранении нынешних тенденций женщины будут получать зарплату наравне с мужчинами... через 202 года. Такие цифры приводятся в глобальном докладе о гендерном разрыве Всемирного экономического форума. О сроках гадать не станем, но если это когда-нибудь случится в нашей стране, то эксперты предрекают хороший рост ВВП.

«По оценкам российских экспертов (Минэкономразвития) увеличение экономической активности женщин до уровня мужчин приведет к росту ВВП на 13−14%, то есть примерно на такую же сумму в денежном выражении, что и в Великобритании. А в долгосрочной перспективе, с учетом нашего преимущества в кадровом резерве, мы можем получить даже больший эффект», — цитирует РБК генерального директора сообщества «Женщины в советах директоров» Елену Речкалову.

Елена МОТРЕНКО