20.08.2019 10:00 323

Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси. Информация об этом содержится в информационном бюллетене, который платежная система разослала банкам. РБК ознакомился с содержанием письма, его подлинность подтвердили два источника в платежной сфере. Получение уведомления подтвердили представители ВТБ, Альфа-банка и Промсвязьбанка.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это основная часть комиссии за прием карт (эквайринг), которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. В настоящее время размер интерчейнджа в этих категориях зависит от уровня карты и варьируется от 0,8 до 1,75%. При этом общий размер эквайринговой комиссии, которую магазин платит банку, в среднем составляет 1,5–2,5%.

Для такси и аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8 до 1% в зависимости от уровня. Критерии для определения этих уровней будут установлены до 1 октября. Скорее всего, они будут зависеть от торгового оборота предприятия, пояснил РБК собеседник в одном из банков. Он добавил, что изменения в первую очередь направлены на крупных ретейлеров, которые в последнее время ведут переговоры с платежными системами о снижении комиссии за эквайринг.

Чтобы получить пониженную ставку, ретейлер (за исключением служб такси и прокатчиков лимузинов) должен стать участником программы лояльности «Мир», говорится в письме. «Это стандартное условие для получения специальной межбанковской комиссии, от магазина будет требоваться проводить акции, связанные с начислением кешбэка по картам «Мир», минимум один раз в год», — отметил источник.

«Мир» видит «серьезный потенциал в развитии партнерства и создании совместных бизнес-проектов с торгово-сервисными предприятиями в различных отраслях», сообщили РБК в пресс-службе системы.

«Мир» расширяет перечень категорий товаров, для которых снижается интерчейндж, на фоне дискуссии между банками и ретейлерами о стоимости эквайринга. Она обострилась в начале года, когда президент Владимир Путин назвал высокие банковские комиссии «квазиналогом», который препятствует росту экономики.

Позднее ЦБ предложил снизить комиссии за прием карт для социальных и крупных покупок. С 1 октября тарифы для покупок в аптеках, медицинских и образовательных учреждениях, покупок автомобилей и недвижимости снизят «Мир», Visa и Mastercard, писал РБК.

Зачем «Мир» снижает комиссии

В первую очередь «Мир» снижает комиссии, чтобы развивать программы лояльности, считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. А установление сниженного интерчейнджа для такси и аренды лимузинов приведет к распространению приема карт «Мир» в сервисных услугах, где в настоящее время национальные карты принимаются редко. В настоящее время в программе лояльности «Мир» участвуют лишь 29 партнеров, из них только один детский магазин и один магазин с товарами для дома и сада.

Будет ли снижен конечный размер торговой уступки, зависит от банков. За изменениями уже готовы последовать банк «Открытие», «Русский Стандарт» и Промсвязьбанк, сообщили РБК их представители.

ВТБ примет решение о ставках после анализа всех факторов и действий участников процесса — банков-эмитентов, эквайеров и торговых организаций, сказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек. Снижение комиссий не окажет критичного влияния на эквайеров, так как перечисленные сегменты занимают 5–10% в их клиентской базе, при этом от магазинов не стоит ожидать снижения цен на их товары, подчеркнули в Альфа-банке.

Традиционно финансовые организации устанавливают комиссии за эквайринг для непродуктового ретейла выше, чем для крупных пищевых ретейлеров, отметил директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко: «Эта практика заслуживает пересмотра, и компании непищевой торговли регулярно выходят с инициативами о снижении ставок эквайринга». Впрочем, пока «Мир» по доле карт не конкурирует с Visa и Mastercard, отметил заместитель финансового директора ООО «Домашний интерьер» (Hoff) Дмитрий Слепичко.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Анна ЛЕВИНСКАЯ, Александра ПОСЫПКИНА