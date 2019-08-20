20.08.2019 10:10 366

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало запоздалой и странной попытку аннулировать решение суда США о признании приоритета российской процедуры банкротства в отношении Внешпромбанка.

Так АСВ отреагировало на соответствующее ходатайство, направленное в Суд по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка адвокатом Виктором Вормсом от имени банка.

В своем ходатайстве адвокат, якобы имеющий право представлять интересы банка, указывал, что на момент удовлетворения заявления у Нью-Йоркского суда не было личной юрисдикции в отношении российской финансовой организации по процедурным причинам, в том числе в связи с нарушением положений Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 года о вручении за границей̆ судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

Кроме того, в ходатайстве говорилось о том, что решение о признании приоритета российской процедуры банкротства в отношении Внешпромбанка, вынесенное 15 февраля 2017 года, противоречит публичному порядку Соединенных Штатов.

В ответе АСВ на ходатайство отмечается, что адвокат Вормс якобы не уполномочен представлять банк в США и что его действия должны получить соответствующую правовую оценку.

По утверждению АСВ, за подачей ходатайства от имени Внешпромбанка якобы стоит некий Андрей Стеблин, связанный с бывшим президентом банка Ларисой Маркус.

В ходатайстве адвоката Вормс ошибочно трактуется положение законодательства о банкротстве, в то время как вручение уведомления об обращении в суд по делам банкротств в соответствии с Гаагской конвенцией не требуется, поясняют в АСВ.

Напомним, что у Внешпромбанка, некогда входившего в топ-40 российских банков по объему активов, в январе 2016 года была отозвана лицензия, после чего по заявлению Центробанка РФ финансовая организация была признана банкротом. Размер ее активов составлял 40,4 миллиарда рублей, в то время как сумма обязательств превышала 250,5 миллиарда рублей.

Тогда же ЦБ РФ сообщил, что в ходе работы временной администрации по управлению банком были выявлены операции, указывающие на вывод из него активов, после чего у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров организации были проведены обыски.

Наряду с этим в настоящее время в Нью-Йоркском суде рассматривается дело по заявлению о признании процедуры банкротства Маркус в РФ, интересы которой также представляет адвокат Вормс. Заявление было подано в американский суд в январе этого года и удовлетворено 1 апреля.

В данном разбирательстве Вормс настаивает, что у американского суда не было достаточной компетенции в отношении его доверительницы на момент вынесения постановления, что является свидетельством нарушения ее прав на справедливое разбирательство.