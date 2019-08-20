20.08.2019 10:20 411

За полгода действия системы быстрых платежей (СБП) ЦБ банки зафиксировали снижение доли переводов me2me (сам себе) вдвое — до 30–40%. С одной стороны, это может быть следствием перехода части банков на единый сценарий переводов c2c (потребитель потребителю), что затрудняет выделение платежей на свои же карты. С другой стороны, люди уже протестировали систему. Однако в ней пока работает всего 16 банков, и по мере подключения остальных системно значимых игроков, запланированного на октябрь, доля переводов me2me может снова возрасти.

О том, что доля переводов me2me снизилась до уровня 30–40%, рассказали "Ъ" в опрошенных банках—участниках СБП. Однако в некоторых банках отметили, что уже убрали сценарий me2me-переводов. В начале запуска системы доля подобных переходов доходила 60–80%.

СБП запущена 28 февраля, с ее помощью граждане могут переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона.

На старте к СБП было подключено всего 12 банков, сейчас в ней 16 кредитных организаций, семь из которых системно значимые.

Как сообщили "Ъ" в ЦБ, с момента запуска в системе совершено более 1,87 млн операций на сумму 16,84 млрд руб. С 13 по 18 августа пользователи СБП перевели 1,12 млрд руб., а средняя сумма перевода составила 8,6 тыс. руб.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что еженедельно со счетов либо на счета банка производится свыше 45 тыс. операций СБП. С момента подключения ВТБ к СБП в марте уже было проведено свыше 500 тыс. операций на сумму свыше 4,5 млрд руб. Лишь около 30% переводов от общего объема операций через СБП приходятся на переводы me2me. По словам руководителя направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназа Ситдикова, доля me2me-операций составляла около 60% на старте системы, сейчас же составляет 30–40%.

В банке «Русский стандарт» рассказали, что на начальном этапе было отмечено очень много небольших переводов, до 100 руб. «Это говорит о том, что клиенты просто тестировали новый сервис, пробовали, проверяли скорость и отсутствие комиссий»,—считают в банке. В целом ключевая тенденция использования СБП клиентами — переводы между своими же счетами, например, для перевода средств из банка, где клиент получает доход, в банк, где у него выгодно размещен депозит (для его пополнения), в банк, где клиент взял кредит (для его погашения), или в банк, где клиент открыл расчетную или кредитную карту, которой пользуется в повседневной жизни, указывают в «Русском стандарте». По словам технического директора платежной системы «Золотая корона» Андрея Надточего, с подключением банков в систему ее действительно стало можно использовать для расчетов между людьми. «Но пока банков единицы, найти кого-то, кому ты хочешь перевести деньги, очень сложно»,— уточняет он.

Одной из причин такого снижения может быть тот факт, что ЦБ принял решение убрать me2me-переводы, встроив их в c2c-переводы, чтобы «оптимизировать IT-процессы банков» (см. "Ъ" от 5 июля 2019 года ). Кроме того, предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева отмечает, что сейчас СБП работает не в тестовом, а рабочем порядке. «Проводятся реально необходимые платежи, и их объем естественно растет,— поясняет она.— Некоторые банки уже ввели комиссию, что поубавило аппетит к экспериментам». Пустые обороты, проводимые ради тренинга, почти все отпали, заключает госпожа Обаева.

Однако по мере подключения к системе новых системно значимых банков, в том числе Сбербанка, на который приходится около 70% платежей между физическим лицами, можно ожидать возобновления роста доли переводов самому себе.

Новые клиенты, которые ранее не участвовали в СБП, начнут, хотя бы в первые дни пользования системы, тестировать ее для своих нужд, отмечают представители банков.

Вадим АРАПОВ, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА